Группе The Killers пришлось извиняться перед гражданами Грузии за приглашение на сцену россиянина

Концерт The Killers в Грузии обернулся политическим скандалом из-за барабанщика из России, которого солист Брендон Флауэрс пригласил на сцену во время концерта в Black Sea Arena. Мужчина вышел под неодобрительные возгласы, несмотря на это, он сыграл с музыкантами.



Журналист Юлия Галкина поделилась кадрами с концерта. На них мужчина в толпе держит плакат с надписью «I’ll be your drummer» (Я буду вашим барабанщиком). Флауэрс спрашивает у него: «Чувак, ты откуда? Отсюда? Нет? Из России? Иди сюда, поменяешься местами с барабанщиком». После сыгранной песни зал освистал решение пригласить на сцену россиянина. На это солист группы обратился к негативно настроенному грузину в первом ряду: «Он что, не твой брат? А я, я не твой брат? Я из Америки, я не твой брат?».