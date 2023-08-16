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    Группе The Killers пришлось извиняться перед гражданами Грузии за приглашение на сцену россиянина

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    Концерт The Killers в Грузии обернулся политическим скандалом из-за барабанщика из России, которого солист Брендон Флауэрс пригласил на сцену во время концерта в Black Sea Arena. Мужчина вышел под неодобрительные возгласы, несмотря на это, он сыграл с музыкантами.

    Журналист Юлия Галкина поделилась кадрами с концерта. На них мужчина в толпе держит плакат с надписью «I’ll be your drummer» (Я буду вашим барабанщиком). Флауэрс спрашивает у него: «Чувак, ты откуда? Отсюда? Нет? Из России? Иди сюда, поменяешься местами с барабанщиком». После сыгранной песни зал освистал решение пригласить на сцену россиянина. На это солист группы обратился к негативно настроенному грузину в первом ряду: «Он что, не твой брат? А я, я не твой брат? Я из Америки, я не твой брат?».

    Юлия Галкина

    Позднее группе пришлось извиниться за эту акцию.

    «Добрый народ Грузии, мы не хотели никого обидеть! У нас есть давняя традиция приглашать людей поиграть на барабанах, и со сцены показалось, что первоначальная реакция публики свидетельствует о том, что человек, которого пригласили из зала на сцену, был приемлем. Мы понимаем, что комментарий, призванный намекнуть на то, что все слушатели и поклонники The Killers — «братья и сестры», возможно, был неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения. Мы поддерживаем вас и надеемся на скорое возвращение», — написали The Killers на своей странице в запрещенной в России соцсети.

    Этот пост, кажется, еще сильнее разозлил жителей Грузии. Радио «Тбилиси» пообещало убрать треки The Killers из своего эфира.

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