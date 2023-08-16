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    «Я это не оставлю просто так». После нападения енота семилетней петербурженке потребуется реабилитация

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    Семилетняя девочка стала жертвой нападения енота в контактном зоопарке в центре Петербурга. Под личиной милого зверька скрывался хищник, который вцепился в ухо ребенка. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 августа.

    Накануне на карете скорой помощи в детскую больницу имени Раухфуса, как уже сообщалось, была доставлена девочка с укушенной раной левой ушной раковины. После всех необходимых медицинских манипуляций пациентку отпустили домой. По предварительным данным, ребенка укусил енот в контактном зоопарке, расположенном в Спасском переулке. По факту происшествия проводится проверка.

    Мама девочки в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» сообщила, что планирует писать заявление в полицию. «Я это не оставлю просто так. Сейчас нам предстоит реабилитация, так как насквозь прокушен хрящ, а он заживает долго и может загноиться», — рассказала Виктория.

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    Комментарии 51

    Гость16 Авг 2023 в 10:22
    Запретить енотов.
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