«Я это не оставлю просто так». После нападения енота семилетней петербурженке потребуется реабилитация

Семилетняя девочка стала жертвой нападения енота в контактном зоопарке в центре Петербурга. Под личиной милого зверька скрывался хищник, который вцепился в ухо ребенка. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 августа.



Накануне на карете скорой помощи в детскую больницу имени Раухфуса, как уже сообщалось, была доставлена девочка с укушенной раной левой ушной раковины. После всех необходимых медицинских манипуляций пациентку отпустили домой. По предварительным данным, ребенка укусил енот в контактном зоопарке, расположенном в Спасском переулке. По факту происшествия проводится проверка.

