Благоустройства полтора года ждут. Жителям Выборгского района предложили поиграть в сталкеров

Напомним, комитет по контролю за имуществом еще в январе 2023 года демонтировал ТЦ на Енотаевской улице, который незаконно занимал 734 кв. м городской земли. Спустя полгода местные жители обратили внимание, что участок так и не был благоустроен. Яма по-прежнему всего лишь засыпана гравием, на котором валяется бытовой мусор. Где-то из земли торчат куски арматуры — по ней невозможно проехать на велосипеде и опасно ходить пешком в темное время суток.

В администрации Выборгского района сообщили, что выполнение работ по благоустройству запланировано лишь на 2024 год. Впрочем, в этом году чиновники тоже не будут сидеть без дела: в 2023 году планируется получить разрешение на использование земельного участка в КИО, в январе 2024 года запланировано провести проектирование, а с наступлением агротехнического периода выполнить работы по благоустройству. На вопрос, почему пройти всю процедуру не удастся в этом году и являются ли такие сроки стандартными, в пресс-службе не ответили.