«Пришла слава, а я оказалась лишней». Жена чемпиона миру по боксу Дмитрия Бивола уничтожает его в соцсетях

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Семейная жизнь чемпиона мира по боксу из Петербурга Дмитрия Бивола, казалось, была идиллией, пока жена вдруг не призналась, что муж ушел от нее, а во всем виноваты деньги и слава. Теперь она выкидывает в мусор брелки с его фамилией говорит о разделе имущества.



Дмитрий и Екатерина начали встречаться задолго до того, как весь мир узнал о нем как о супербоксере, а мировые промоушены стали платить ему миллионы долларов за бои. Пара познакомилась в самолете, когда обоим было по 16 лет: он летел в Сочи на сборы, а она — на отдых к бабушке. Сам Дмитрий говорил, что влюбился с первого взгляда.



«В Сочи очень долго ждали багаж. Собрался с силами, выждал момент, когда ее мама отлучится, подошел и познакомился. В Сочи мы общались с Катей по телефону. Но очень захотелось увидеться. Она, конечно, рассказала маме о парне, с которым вместе летели, и о том, что пойдет со мной на прогулку. В итоге отправил ей для мамы свои паспортные данные, а по дороге купил три букета — бабушке, маме и самой Кате. Настрой был у меня самый серьезный, поэтому с мамой познакомились сразу — перед первой же прогулкой», — рассказывал Дмитрий.



Екатерина говорила, что Дмитрий очень красиво ухаживал за ней в начале отношений: он буквально задаривал ее цветами и постоянно приглашал на свидания.

«Дима умеет красиво ухаживать. В начале отношений он постоянно водил меня в кафешки, дарил цветы... Конечно, это быстро закончилось. Сейчас Дима не часто балует меня цветами, но способен на очень красивые и романтические поступки. Одним из таких моментов и было предложение выйти за него замуж», — признавалась Екатерина.

Он позвал ее заехать к другу из другого города, который остановился в шикарном отеле. Когда они зашли в номер, то друга, естественно, там не было. Зато комната была украшена цветами и свечами, а на кровати лепестками роз было выложено сердце и лежало кольцо с бриллиантом.



«Разумеется, я сказала: «Да»», — рассказывала Екатерина.

В браке у них родилось два мальчика — Мирон и Никон. В соцсетях они часто делились счастливыми семейными фотографиями из путешествий, торжественных мероприятий. О своих отношениях они говорили и в интервью. Екатерина часто помогала Дмитрию во время зарубежных боев, выступая в роли переводчика. Казалось, что у них идеальная семья. Ни одного скандала, ни одного упрека, ни одна конфликтная ситуация не просочилась в прессу за 16 лет их брака. Но в какой-то момент подписчики Екатерины заметили, что Дмитрий перестал появляться у нее в соцсетях.



В июне Екатерина предложила подписчикам ответить на их вопросы. Естественно, первым был: «Ты все еще с чемпионом?» И тут девушка призналась.

«Нет, он ушел от меня. Уже два месяца, но эмоционально — четыре. Я пошла к психологу за несколько месяцев до расставания. Чувствовала, что все плохо. Это меня спасло», — заявила жена Бивола.

При этом она сразу заявила, что дело не в измене. Она назвала Дмитрия достойным мужчиной, который не способен на такое. На вопрос о том, на что она будет жить дальше, Екатерина ответила: «Я думаю, не секрет, что все нажитое в браке делится пополам?». Также она назвала решение отпустить мужа самым смелым поступком в своей жизни.



«Я всегда минимум половину года была одна. За последний год мы не виделись десять месяцев. К чему привыкать? К одиночеству? Я к нему очень привыкла. Бывает грустно моментами, но думала, что будет хуже. Я оказалась гораздо сильнее, чем думала. Я прям удивлена. Его бои больше не являются моей проблемой. Я буду всегда поддерживать его карьеру в боксе. Он — самый лучший! Я желаю ему всего наилучшего в его карьере», — заявила Екатерина.

По ее словам, серьезной причины для расставания не было, и в первую очередь, это решение Дмитрия. Она уговаривала его остаться два месяца.



«Я просила, умоляла, но у всего есть предел. Дальше это было невозможно. Но я это делала не ради детей, а потому что любила, любила до безумия. Но даже эта любовь не остановила меня, потому что уходя — уходи. От таких, как я, не уходят, а если уходят — я назад никогда не приму», — написала она.



Она также добавила, что не видит проблемы в разводе: ее родители разведены, ее сестра — уже в третьем браке. По ее словам, никакие дети и никакие деньги не стоят того, чтобы быть в отношениях, которые перестали быть адекватными. Екатерина подчеркнула, что не нужно это и детям.

После этих признаний Екатерина вновь надолго замолчала, но в августе ее снова прорвало.

Девушка опубликовала видео, на котором она под слова из хита GAYLE («К черту тебя, твою маму, твою сестру, твою работу, твою раздолбанную машину и твою фигню, которую ты называешь искусством») выбросила в мусорку брелок с боксерскими перчатками и символикой «Bivol».



Автор: Василий Иванов / Вконтакте

«Мне говорили: «Ты работаешь на Bivol Team. Воспринимай это как реальную работу. Да, ты жена, но ты — часть команды. Помни, мы работаем на общее благо». Я лечила, я кормила, убирала, выбирала ткани для одежды, в которой он выходил на ринг, искала дизайнера, кто ее сошьет. Я рожала детей и воспитывала их одна, без помощи, без нянь, лежала в роддоме. Я переводила тексты для соцсетей на английский, я помогала с интервью, я читала контракты, я искала врачей. Потом, после 15,5 лет моего упорного труда пришла настоящая слава, а я оказалась чем-то лишним. «Сиди и молчи. И вообще это все я сделал, а ты тут не работала вовсе и ничего не заслужила»», — написала Екатерина.



Подписчики мужского пола с флагами Киргизии, откуда родом Дмитрий, ожидаемо назвали действия его жены показухой, и указали ей на тот факт, что на ринг все-таки выходил он, а дети и другие бытовые моменты — обязанность Екатерины. Женская часть аудитории в основном надеется, что пара все-таки воссоединится. Но, кажется, сама Екатерина в это уже не верит. Тем временем Дмитрий Бивол продолжает молчать, никак не комментируя признания жены. Осенью у него ожидается новая защита чемпионского пояса.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

