«План развития был просто нарисован». Почему поменялось руководство Объединенной судостроительной корпорации

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Рокировки в Объединенной судостроительной компании не стали сюрпризом для тех, кто следит за судьбой корпорации. Буквально на прошлой неделе президент России Владимир Путин поддержал ее передачу на пять лет в доверительное управление ВТБ. Одной из причин к решительным мерам в отношении госкорпорации мог стать убыток в 20 миллиардов рублей, о котором в начале лета поведал генеральный директор АО «ОСК» Алексей Рахманов.



Произошедшая дальше череда волевых решений стала лишь делом времени: на пост главы ОСК, который с 2014 года возглавляет Алексей Рахманов, прочат первого зампреда ВТБ Андрея Пучкова, кресло председателя совета директоров корпорации, которое занимает экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, отдадут главе ВТБ Андрею Костину.



О том, что на самом деле потащило ко дну АО «ОСК», «Фонтанка» поговорила с экс-руководителями крупных судостроительных заводов Петербурга.

«Была бы у них прибыль, никто бы их не тронул»



Действительно, одной из главных причин вмешательства банковских управленцев в деятельность ОСК могли стать тянущиеся из одного отчетного периода в другой убытки. По данным СПАРК, последний раз компания публиковала финансовую отчетность в 2020 году, и уже тогда тогда тенденции не были радужными: убыток от продаж по итогам 2020 года составил 2,5 миллиарда рублей, по итогам 2019-го — 2,4 млрд, еще годом ранее, в 2019-м, 1,9 миллиарда рублей. Да, после того, как компания подбила все прочие доходы и расходы, все три года отчетность закрывалась по итогу с чистой прибылью, но выкружить ее на протяжении как минимум трех этих лет удавалось лишь за счет внушительных доходов от участия в других организациях.



— Если бы они хорошее что-то сделали, то такая революция бы не произошла. Вот, например, «Алмаз», которым я управлял. У нас ничего не менялось — как были старожилы, так ими все и управляется, десятилетиями. У нас не было задолженности, всегда была прибыль. И им так надо было работать. Если бы у них была прибыль, никто бы их не тронул, — поделился с «Фонтанкой» Леонид Грабовец, который с 2001 года возглавлял СФ «Алмаз», а последние пять лет входит в состав совета директоров завода.

«Не достал, не построил — ну, давайте накажем»



В интервью »Коммерсанту» Алексей Рахманов сказал, что если разрабатывается корабль первый в серии, то рассчитать все затраты до копейки невозможно. Бюджет не фиксирован, отсюда и убытки. По мнению Леонида Грабовца, не всегда это так:



— «Алмаз», где я руководил, а я долго там работал, 54 года, мы строили головные корабли. Все рассчитывали, и давали строить Владивостоку, Хабаровску. Много куда. Так что тут немного не соглашусь, — отметил он.

В защиту ОСК Леонид Грабовец поднял тему импортозамещения у судостроителей, отметив, что «эта проблема не то что нам не знакома, она как кость в горле, есть такая пословица». По оценкам экспертов, зависимость отрасли от импорта составляет порядка 70 %.



— Машиностроительный завод «Звезда» в Питере двигатели как не делал, так и не делает. Сегодня быстроходных двигателей в России нет. И китайцы не все нам продают. Например, что-то получше — не продают. Нет у нас ни двигателей, ни редукторов, нет хороших валов. То есть всего, что называется «сердцем» корабля, у нас нет. Знаете, удивительно — как стена. Этим вопросом никто не занимается. Самотеком течет, кто выплывет — тот выплывет, кто не выплывет — снимут. Вот такая картина, — посетовал Леонид Грабовец и подчеркнул, что неоднократно акцентировал внимание на проблеме зависимости судостроителей от импорта на самом высоком уровне.



— Я всегда призывал вмешаться правительство, просил, чтобы это не было в руках одного человека, у которого мы покупаем, а чтобы правительство взяло это под свой контроль. Чтобы в Китае правительство покупало, нам перепродавало и отвечало. Мне кажется, правительство — более сильное, чем какой-то товарищ наш в Питере, я посредника имею в виду. Но никто не хочет этого [делать]. Все считают, что у нас все есть. А не достал, не построил — ну, давайте накажем, — разводит он руками.



«Ни одного, кто имел бы профильное образование»

Более серьезной проблемой, чем нехватка комплектующих, другой собеседник «Фонтанки», ранее возглавлявший один из заводов судостроительной корпорации, назвал административную составляющую.

— Основная проблема на «ОСК» — отсутствие нормальных управленческих кадров. В ОСК на уровне руководства, от начальников департаментов и выше, нет ни одного профессионального судостроителя. Ни одного, кто имел бы профильное образование. Как можно возглавлять отрасль хотя бы без второго высшего? На это всем плевать, — считает знакомый с ситуацией собеседник издания, который попросил не раскрывать его имени.



По мнению представителя отрасли, тема со сменой руководящего состава в ОСК развернулась из-за невзятой высоты. И дело не столько в том, что к этому не прилагалось усилий, сколько в том, что заданная планка была неоправданно высока, вплоть до отрыва от реальности, ради одной цели — продемонстрировать цифры.

— Был такой план — финансового оздоровления верфи. Формально его не выполнили. Он был нарисован, именно нарисован, три года назад. Так вот одну верфь даже не подпустили. Все это на бумаге произошло. Там был написан полный бред — «в течение трех лет нарастить выпуск продукции в 4 раза». Это же не автомобили. И дальше полно всякого, чтобы было красиво. Видимо, пришло время отвечать, — считает наш собеседник.



Решение пригласить на должность заместителя гендиректора ОСК нынешего директора департамента судостроения Минпромторга Бориса Кабакова другой собеседник «Фонтанки» назвал правильным. «Это хорошее решение. Борис Анатольевич — судостроитель», — отметил он.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

