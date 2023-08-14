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    В Петербурге отправили под стражу экс-директора СК «Ирбис» по делу о хищении 52,4 млн рублей при реконструкции в Севастополе

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    Куйбышевский районный суд Петербурга отправил до 6 сентября под стражу бывшего гендиректора СК «Ирбис» Анну Михайлову, которую подозревают хищении бюджетных денег при реконструкции Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, сообщает 14 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    По версии следствия, Михайлова, которая возглавляла СК «Ирбис» в 2018–2019 годах, вместе с некоторыми руководителями ООО «Меандр» якобы решила нажиться на госконтракте. Между ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» и «Меандром» был заключен договор подряда. СК «Ирбис» и «Меандр» предоставили в Управление Федерального казначейства подложные документы, на основании которых были перечислены 52 млн 425 тыс. руб. за якобы поставленные инертные материалы (камень, песок, щебень).

    По факту никакие материалы поставлены не были, в результате казначейству был причинен ущерб на 52,4 млн рублей.

    Михайлову подозревают в совершении преступления по ст. 159 УК РФ «Мошенничество / хищение (приобретение права) чужого имущества». Подозреваемая отрицает свое участие в данном преступлении.

    Ранее экс министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская была приговорена к 10 годам колонии общего режима. По версии обвинения, в 2018 году она получила взятку в размере 25 млн от ООО «Меандр» за покровительство при строительстве детского центра.

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    ИрбисМеандрХищениеЗаключение под стражу
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