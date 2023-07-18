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    Экс-министр культуры Крыма получила 10 лет тюрьмы за взятку в 25 млн рублей

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    6 комментариев

    Бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская приговорена к 10 годам колонии общего режима за взятку в размере 25 миллионов рублей при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Об этом 18 июля сообщает официальный telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

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    Новосельскую признали виновной по уголовной статье о получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 УК РФ. Помимо 10 лет колонии женщине назначен штраф в 128 млн рублей. К тому же экс-министра лишили звания заслуженного работника культуры России, она не сможет работать в органах власти в сфере образования 15 лет.

    Согласно материалам суда, в 2018 году она получила взятку в размере 25 млн рублей от ООО «Меандр». В такую сумму оценили покровительство министра при строительстве детского центра. В ноябре 2021 году чиновница была арестована, а ее имущество оказалось под арестом.

    t.me/moscowcourts

    Когда Крым входил в состав Украины, Новосельская работала помощником депутата Верховной рады Елены Нетецкой. Позже получила должность заместителя министра культуры Крыма, после 2014 года возглавила Министерство культуры Крыма. 22 ноября 2021 уволена в связи с утратой доверия.

    Фото: t.me/moscowcourts

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    Комментарии 6

    Гость18 Июл 2023 в 15:42
    О как! Смотрю и там не отстают, скоро и новые территории освоятся, и беженцы
    +0−0
    prosto korsak18 Июл 2023 в 15:41
    Из каких источников предполагается выплата осуждённой штрафа в сумме 128 миллионов рублей? Если полагать, что она в силах выплатить такую сумму, значит, государство "недоработало" в расследовании преступных деяний. Если же полагать, что вся её преступная деятельность ограничилась взяткой в 25 миллионов рублей, то ... откуда она деньги возьмёт?
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 15:38
    не поделилась, чо
    +0−0
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