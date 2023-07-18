Экс-министр культуры Крыма получила 10 лет тюрьмы за взятку в 25 млн рублей

Бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская приговорена к 10 годам колонии общего режима за взятку в размере 25 миллионов рублей при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Об этом 18 июля сообщает официальный telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
Новосельскую признали виновной по уголовной статье о получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 УК РФ. Помимо 10 лет колонии женщине назначен штраф в 128 млн рублей. К тому же экс-министра лишили звания заслуженного работника культуры России, она не сможет работать в органах власти в сфере образования 15 лет.
Согласно материалам суда, в 2018 году она получила взятку в размере 25 млн рублей от ООО «Меандр». В такую сумму оценили покровительство министра при строительстве детского центра. В ноябре 2021 году чиновница была арестована, а ее имущество оказалось под арестом.
Когда Крым входил в состав Украины, Новосельская работала помощником депутата Верховной рады Елены Нетецкой. Позже получила должность заместителя министра культуры Крыма, после 2014 года возглавила Министерство культуры Крыма. 22 ноября 2021 уволена в связи с утратой доверия.