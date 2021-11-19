Суд в Москве арестовал министра культуры Крыма Новосельскую по делу о получении особо крупной взятки

Суд в Москве арестовал министра культуры Крыма Арину Новосельскую по делу о получении крупной взятки в размере 25 млн рублей. Об этом 19 ноября сообщило ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.



«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Новосельской, обвиняемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», меру пресечения в виде ареста», — отметили в пресс-службе.



Ранее Новосельскую этапировали в столицу России после завершения следственных мероприятий в Крыму. Прошедшую ночь она провела в изоляторе временного содержания.

