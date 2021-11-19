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Суд в Москве арестовал министра культуры Крыма Новосельскую по делу о получении особо крупной взятки

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Суд в Москве арестовал министра культуры Крыма Арину Новосельскую по делу о получении крупной взятки в размере 25 млн рублей. Об этом 19 ноября сообщило ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Новосельской, обвиняемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», меру пресечения в виде ареста», — отметили в пресс-службе.

Ранее Новосельскую этапировали в столицу России после завершения следственных мероприятий в Крыму. Прошедшую ночь она провела в изоляторе временного содержания.

По версии следствия, в 2018 году она получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 миллионов рублей за общее покровительство при ведении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

По местам жительства и работы Новосельской провели обыски. Отметим, должность министра культуры Крыма она занимает с февраля 2014 года.

«Фонтанка» писала, что в марте 2021 года во время совещания регионального правительства, которое транслировалось в прямом эфире, Новосельская выругалась матом из-за технических проблем с оборудованием.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не собирается увольнять министра из-за употребления обсценной лексики.

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Комментарии (2)

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