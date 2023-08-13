«Цены до миллиона доходят». Сколько стоит застолбить место для могилы на кладбище в Петербурге

Фото: Наталья Вязовкина Поделиться Поделиться





«Фонтанка» изучила официальные и неофициальные расценки на участки на городских кладбищах. И хотя официально в черте города почти все они «закрыты», по факту похоронить близкого можно практически на любом — были бы деньги.



По данным правительства Петербурга, в городе действует 91 кладбище, где предоставляются участки земли для погребения. И только два из них называют себя «открытыми», заявляя, что выделяют места под могилы безвозмездно. Во всех остальных, куда дозвонилась «Фонтанка» под видом скорбящей родственницы усопшего, ей сообщили, что выделят участок для захоронения на коммерческой основе. Рассказываем, сколько надо потратить, чтобы застолбить клочок земли на приглянувшемся кладбище.



Похороните меня задешево



Такого вида кладбища как «открытое» в правовом поле нет, объяснили «Фонтанке» в Специализированной службе Петербурга по вопросам похоронного дела. Как говорится в постановлении правительства города № 377 от 03 апреля 2008 года, к которому направили издание муниципальные похоронщики, городские кладбища подразделяются на четыре вида: традиционного способа погребения, смешанного, погребения после кремации и военные. И вне зависимости от вида, все они предоставляют участки под погребение бесплатно.

Но тем не менее «открытые» кладбища в Петербурге есть, и их два: Белоостровское и Северное. Об этом говорят сами сотрудники погостов, отвечая на вопрос выделении участков на коммерческой основе.



— Кладбище открытое. Самое бюджетное похоронить будет 30 тысяч — это выкопать, закопать и поставить временное надгробие, — говорят в администрации Северного кладбища.

Чуть ниже ценник на Белоостровском: бюджетные похороны можно втиснуть в 20–25 тысяч, это не считая гроба и машины. Впрочем, тотально сэкономить и выкопать могилу своими руками не выйдет: для профильных работ придется заключить договор с ритуальным агентством, где и назовут конечную цену на услугу. «Кладбище работает только по безналичному расчету, ну или можно вызвать ритуального агента на дом», — рассказали в администрации Белоостровского.



Услышав мольбу «мне бы похоронить подешевле», похоронные агенты направляют скорбящих родственников оформляться именно на Северное и Белоостровское. Что вполне логично, говорят эксперты: Белоостровское введено в эксплуатацию в 2017 году, и низкие цены способствуют его наполнению.



— Там кладбище европейского вида, песок, если нужен бюджетный вариант, то это там, — уговаривала «Фонтанку» агент, нахваливая Белоостровское кладбище.

Понятием «открытое кладбище» оперируют и ритуальщики: если захоронение осуществляется не в родственную могилу и выделяются участки — это кладбище открытое.



— Уложиться в 25–30 тысяч рублей на похороны можно на Новом Колпинском, Северном кладбище, Иликах, если сильно постараться, и в Петергофе. Есть несколько кладбищ в пригороде, где можно втиснуться в аналогичную сумму: Порошкино, Красная Горка, Кузьмолово, — говорит ритуальный агент Александр Лашер.

Есть места, напомнили эксперты, которые выделены под захоронение тел умерших, чьи родные пожелали воспользоваться правом на получение услуг по гарантированному перечню (статья 9 закона № 8-ФЗ. — Прим. ред.). Гарантированный перечень по закону включает оформление необходимых документов, предоставление самого простого гроба и его доставку, перевозку тела до кладбища или крематория, погребение или выдачу урны с прахом. Все траты должны уложиться в сумму социального пособия на погребение — в 2023 году оно составляет 7793,48 рубля. Правда, воспользоваться услугой можно только на определенном кладбище — Иликах. Или прибегнуть к кремации. Захоронения в родственную могилу по гарантированному перечню невозможны, то же касается полузакрытых кладбищ из нижеследующей главы.



«Открыты, но по дорогой цене»

Иной расклад на остальных городских погостах. И агенты, и сотрудники кладбищ заявляют: участки под захоронение там выделяются за деньги, поскольку «кладбище старое, свободных мест почти нет». Вне зависимости от того, хотите ли вы похоронить усопшего в гробу на свободном участке, подзахоронить в могилу к ранее почившему родственнику или же предать земле урну с прахом.



Напрямую ценник на участок не назовут нигде: разговаривать с вами будут только при личной встрече с мастером и после демонстрации гербового свидетельства о смерти.

— По стоимости мы не ориентируем, это делают мастера, нужно еще уточнять на кладбище, есть ли у них места для захоронения, кладбище считается закрытого типа. Стоимость копки начинается от 15 тысяч, места по стоимости абсолютно разные, где-то они есть за миллион, где-то они есть значительно ниже. Но это вам скажет только мастер по личному приходу. Есть где центральные дороги, соответственно, цена выше, есть где цена ниже, то есть здесь только таким образом обычно места выбирают, — рассказали в администрации на Воинском кладбище «Сосновка».



Сотрудники также отметили, что цену «запрещено по телефону произносить, только при личной встрече», поскольку «вдруг мы вам одну цену скажем, мастер — другую, и будете вы потом права качать».

— Какие у вас похороны — гроб или урна? У вас никто не захоронен здесь? Надо со свидетельством о смерти подъехать к мастеру, он участки показывает, все у него находится, участки по кладбищу разбросаны, они разной цены. Вся информация у мастеров, они будут с вами разговаривать только при наличии свидетельства о смерти, — подтвердили в администрации Богословского кладбища.

На то, что «закончились бюджетные места» и хоронят только на коммерческой основе, посетовали на Ковалевском кладбище, Южном, Колпинском и Ново-Колпинском. Не были более откровенными, чем другие, и в администрации Волковского.

— Волковских кладбищ три, участки разные на всех. С документами нужно подъехать к мастеру, об актуальных вариантах он вам расскажет, по стоимости сориентирует, так это обычно происходит, — рассказали там. Речь в разговоре шла не о родственном захоронении, а именно о похоронах «с нуля», в отдельной могиле.



Узнать хотя бы порядок цен на выделяемые участки удалось на Смоленском кладбище и на Охте.

— Хоронят урны в основном. Урны от 100 тысяч рублей. К родственникам можно подзахоранивать и в гробах, если позволяет место и прошел срок 20 лет. По стоимости надо смотреть, что снимать, что не снимать, ценник по разному [выходит] всегда. Не дороже, чем 100, — рассказали там.



Покоиться на кладбищах Охты есть шанс только у тех, кто ранее похоронил там своих родственников и может подтвердить сей факт документами. Всем прочим предлагают захоронения в колумбарии, либо на участках, подготовленных для захоронения урн.

— В колумбарной стене в районе 39 тысяч, в землю — порядка 115 тысяч и выше, есть несколько участков. Гробом — только в родственные могилы. Свободных мест нет для гробов, даже за деньги. Когда то были места, сейчас только урны. На Малоохтинском с 1946 года не хоронят, а урновые участки есть. На Пороховском — тоже, это же все старые кладбища. Ковалевское было открытое, но там тоже все закончились места. Если где запросто продают, значит, там есть свободные места. У нас же все в могилах, все в оградах, все дорожки, все тропинки, нет территорий, чтобы было свободное поле, где хоронить, — рассказали «Фонтанке» по телефону в администрации Большеохтинского кладбища. Однако, когда дело доходит до конкретного разговора уже лично, оказывается, есть варианты.



«Посмотрели оценивающе и сказали: 200 тысяч»

Более осведомленными о ценах на участки под захоронения на популярных кладбищах оказались ритуальные агенты.

— Волковское кладбище дорогое, участки там обходятся от 200 до 300 тысяч рублей, даже если брать Ковалевское, выйдет в районе 90 тысяч, а вообще, цены по городу от 250 и выше, — рассказали в Ритуальной службе Петербурга.

— На Серафимовском и Благовещенском место идет от 80 тысяч и выше. И на Лахтинском тоже. Сейчас по Петербургу такие цены, и до миллиона доходит, поэтому люди выбирают бюджетные места на открытых кладбищах, и по цене это выходит адекватно, там копка бесплатная, место регистрируется на два захоронения, — сказали в похоронной службе Ritual.ru.

Над попыткой узнать ценник на участок под захоронение, если обращаться напрямую на кладбища, агенты похоронной службы Ritual.ru снисходительно посмеялись. «Мы напрямую работаем. Они вот так, чтобы вы подъехали, места не продают», — улыбнулись агенты.



Формирование ценника на участок под захоронение во многом схоже с ценообразованием в салоне подержанных автомобилей, отмечают те, кто недавно похоронил родных. По телефону вам никогда не назовут реальную цену — надо, чтобы вы обязательно лично пришли. Тогда вам будут наперебой предлагать одну дополнительную опцию за другой, убеждать взять «небольшой кредит», клясться, что остался только один самый последний вариант, и его надо срочно брать, а то уведут, и в конечном итоге вы сами не поймете, как оставите там вдвое большую сумму, чем планировали. Впрочем, и там и там можно попасть на индивидуальный подход к клиенту.



— Подруга хоронила маму. Пришла на Смоленское, на нее посмотрели оценивающе, и назвали ценник: 200 тысяч рублей за участок. Когда же вместо подруги пришла ее 87-летняя бабушка и со слезами на глазах попросила похоронить дочку, ценник резко снизился до 80 тысяч, — рассказала читательница «Фонтанки».



Агент «Похоронного дома № 1» так и сказал: ему известны случаи, когда участки на Смоленском обходились клиентам в 350–400 тысяч рублей.

Повод для прокурорской проверки

Понятия «платное захоронение» в Федеральном законе 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», который регулирует отношения, связанные с погребением умерших, нет. Закон 8-ФЗ предусматривает только оказание ритуальных услуг. И для представителей отрасли это как бы единственная возможность заработать.

— Земля под захоронение дается бесплатно, продавать ее никто не имеет права. Если ты российский гражданин, то тебе положено полтора на два — место для захоронения, никто не имеет право брать с тебя [за это] деньги. Если это происходит, то это незаконно, — объяснил «Фонтанке» юрист, который специализируется в сфере похоронной тематики.

Порядок оказания услуг по захоронению состоит из нескольких этапов: сначала на основании свидетельства о смерти нужно получить разрешение о захоронении у муниципального образования, на чьей территории находится кладбище, затем на основании этих документов заключается договор с организацией, которая будет осуществлять захоронение.



— Представитель муниципалитета, который выдает разрешение на захоронение, помогает выбрать место. Есть такой акцент, скажем, на пожелание заявителя, но как правило, на свободное место захоранивается. Процедура одинаковая везде, по всей России, — говорит юрист.

Закон 8-ФЗ предусматривает только оказание ритуальных услуг. И называя цену за «место на кладбище», сотрудники погостов подразумевают стоимость работ, которые необходимо осуществить для того, чтобы намеченный участок подготовить под захоронение, полагает юрист. В любом случае, подобная формулировка может стать поводом для прокурорской проверки.



«Перечень работ определяет мастер»

Найти свободное место на «полузакрытом» кладбище сложно, но можно, объясняет Александр Лашер: когда их создавали, о планировке не думали и хоронили как придется, привычных глазу участков, рядов и мест не было. После кадастрирования земель к их территориям где-то прирезали лес, где-то выкорчевали аварийное дерево. На открытых во второй половине 20-го века кладбищах, например на Южном (создано в 1971 году. — Прим. ред.), Ковалевском (дата основания 1984 год. — Прим. ред.) найти свободное место сложнее: от хаоса в захоронениях избавились планированием, и здесь в расход идут дорожки и те же дырки, оставшиеся после корчевания деревьев. Свободные участки администрация актирует с ГКУ (Государственное казенное учреждение «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела». — Прим. ред.) и заключает, что там можно осуществлять захоронение.



Конечную стоимость, в которую выльется подготовка могилы, никто навскидку не назовет. Кладбище — это такое место, где никто не хочет ничего особо делать бесплатно.

— Цена должна быть рассчитана по прейскуранту, а вот перечень необходимых работ для подготовки могилы определяется мастером при осмотре места. В случаях подзахоронения в родственную могилу список работ всегда разный, так как где-то для копки могилы надо просто снять крест, а где-то — залить бетонный поребрик толщиной 40 см. В случаях захоронения на свободное место может понадобиться выкорчевать кусты и так далее. Очень много нюансов при составлении списка работ, — говорит другой представитель отрасли.

Ценник на благоустройство, захоронение в новую могилу или в родственную ограду мастера берут не с потолка, как правило, прейскурант размещается на сайте кладбища, как например на Смоленском. Прейскурант — Смоленские кладбища (smolenskoe-spb.ru) Но чтобы приблизиться к стоимости в миллион за место, даже самые смелые цены в прейскуранте придется умножать на 10.



— Прейскуранты изначально заложены при заключении договора с ГКУ. Но он построен таким образом, что можно уложиться в сумму от 30 тысяч и до 1 миллиона рублей, — объясняет Александр.



Благоустроенные участки выглядят по-разному, иногда как детские куличики: отсыпанные песочком, со стартовым благоустройством в виде бортиков и дорожек, иногда это бетон с гранитным поребриком. «Предпродажная подготовка» выводит цену места для захоронения в другой разряд чисел. Теоретически можно с мастером поторговаться и минимизировать названную им сумму, но на практике родственникам покойного, как правило, не до того.

— Просто берут, брусчаткой выкладывают и говорят: «Теперь этот участок стоит не 40 тысяч рублей, а 400». Вы возразите, дескать, это столько не стоит. Ну, не хочешь — не бери. Найдутся те, кому понравится эта прекрасная плитка. Для того чтобы продать что-то дорого, как правило, благоустраивают. И здесь уже не то чтобы не докопаться — докопаться можно. Вопрос в том, что в экономическую суть никто вникать не будет, — считает Александр Лашер.



— Почему стоят так дорого новые участки на старых кладбищах?

— В действительности экономика очень простая: меньше захоронений — больше стоимость. Расчет происходит по-разному также: где-то администрация кладбища берет наличкой без чеков, а где-то все суммы проводят по кассе — на разных кладбищах по-разному, — говорит Александр.

Пушкинист Модзалевский и родственник с подселением

При выкорчевывании деревьев под раздачу случайно могут попасть и заброшенные захоронения, которые по степени разрушения уже неотличимы от мусорки. Освободившееся рядом с деревом место тоже можно актировать и предложить для захоронения. Но намеренно разрушать могилы и «подселять» к ним чужого покойника никто не будет, уверен Александр:

— Огульно обвинять кого-то было бы абсурдом. Особенно когда слышишь, как люди говорят: «Вот, там есть старая могила, давайте ее разрушим». Мне самому такое несколько раз предлагали. Нет, так невозможно, даже при всем желании, объективно и по закону. Вероятность того, что кто-то пойдет разрушать чужие могилы для того, чтобы их повторно использовать, я бы приближал к нулю.



А вот от подзахоронения в могилу родственника ни один усопший не застрахован. После такого «подселения» с его могилой могут приключиться самые неожиданные метаморфозы. За примером отправляемся на могилу основателя Пушкинского дома и науки пушкинистики Бориса Львовича Модзалевского, который умер в далеком 1928 году и был похоронен на Смоленском кладбище. В 2001 году его могилу признали памятником федерального значения и поставили на госохрану.



До своего столетия в первозданном виде памятник не дожил 15 лет: в 2013 году к праху Бориса Модзалевского подхоронили останки потомка — историографа рода Модзалевских Николая Львовича Модзалевского. От скромной раковины пушкиниста, охраняемой государством, не осталось ничего, кроме креста, который кому-то пришло в голову воткнуть прямо в землю.

Для комитета по госконтролю и охране памятников Петербурга подмена надгробных сооружений стала сюрпризом. Однако, как объяснили «Фонтанке» чиновники, «могила имеет, прежде всего, мемориальную значимость, при этом надгробие — типовое, не обладающее самостоятельной архитектурной ценностью».



— Ответ на вопрос, чьим решением было подзахоронение родственника Б. Л. Модзалевского именно в его могилу, а не в какую-либо иную, не относится к компетенции КГИОП. Можем с уверенностью утверждать — это точно не было решением КГИОП, — сказали в комитете.



Комитет подготовил предостережение ГКУ «Специализированная служба Петербурга по вопросам похоронного дела» и заявил о недопустимости нарушения обязательных требований. «По итогу получения ответа на предостережение КГИОП будет рассмотрен вопрос о целесообразности принятия дальнейших мер», — пояснили в комитете.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

