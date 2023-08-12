    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, ю-в

    765мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd98.21eur107.97

    В Уссурийске прорвало дамбу, которая сдерживала паводок

    746
    1 комментарий

    Дамбу, созданную для сдерживания паводка в Уссурийске, прорвало, сообщили в диспетчерской службе города агентству РИА Новости в субботу, 12 августа.

    «Прорвало, да, дамбу... Был перелив, сверху был перелив ночью, через верх дамбы. Соответственно, начала разрушаться, и вот сейчас только она вылетела», — рассказали в службе.

    По последним данным, в Уссурийском городском округе выпало 117 мм осадков при месячной норме в 120–130 мм. В зоне подтопления оказались 27 частных домов и 111 придомовых территорий, 200 человек эвакуировано. Вчера в пресс-службе краевого министерства ГО и ЧС заявили агентству, что в села Богатырка и Монакино под Уссурийском нет проезда.

    С 8 до 12 августа в Приморье действует штормовое предупреждение из-за тайфуна «Ханун» и полярного фронта. Тогда в Примгидромете предупреждали, что в Приморском крае может выпасть до 110 процентов месячной нормы осадков. Из-за обширных паводков в семи муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации, а 31 населенный пункт оказался отрезан от сообщения.

    Подтопленными оказались 1 393 приусадебных участка, 534 жилых дома и 40 участков дорог. В пятницу, 11 августа, под воду начал уходить один из самых крупных собачьих приютов Приморского края — в нем находилось 700 животных.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПримоьеПаводок
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close