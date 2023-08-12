В Уссурийске прорвало дамбу, которая сдерживала паводок

Дамбу, созданную для сдерживания паводка в Уссурийске, прорвало, сообщили в диспетчерской службе города агентству РИА Новости в субботу, 12 августа.



«Прорвало, да, дамбу... Был перелив, сверху был перелив ночью, через верх дамбы. Соответственно, начала разрушаться, и вот сейчас только она вылетела», — рассказали в службе.

По последним данным, в Уссурийском городском округе выпало 117 мм осадков при месячной норме в 120–130 мм. В зоне подтопления оказались 27 частных домов и 111 придомовых территорий, 200 человек эвакуировано. Вчера в пресс-службе краевого министерства ГО и ЧС заявили агентству, что в села Богатырка и Монакино под Уссурийском нет проезда.