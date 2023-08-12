В Уссурийске прорвало дамбу, которая сдерживала паводок

Дамбу, созданную для сдерживания паводка в Уссурийске, прорвало, сообщили в диспетчерской службе города агентству РИА Новости в субботу, 12 августа.
«Прорвало, да, дамбу... Был перелив, сверху был перелив ночью, через верх дамбы. Соответственно, начала разрушаться, и вот сейчас только она вылетела», — рассказали в службе.
По последним данным, в Уссурийском городском округе выпало 117 мм осадков при месячной норме в 120–130 мм. В зоне подтопления оказались 27 частных домов и 111 придомовых территорий, 200 человек эвакуировано. Вчера в пресс-службе краевого министерства ГО и ЧС заявили агентству, что в села Богатырка и Монакино под Уссурийском нет проезда.
С 8 до 12 августа в Приморье действует штормовое предупреждение из-за тайфуна «Ханун» и полярного фронта. Тогда в Примгидромете предупреждали, что в Приморском крае может выпасть до 110 процентов месячной нормы осадков. Из-за обширных паводков в семи муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации, а 31 населенный пункт оказался отрезан от сообщения.
Подтопленными оказались 1 393 приусадебных участка, 534 жилых дома и 40 участков дорог. В пятницу, 11 августа, под воду начал уходить один из самых крупных собачьих приютов Приморского края — в нем находилось 700 животных.