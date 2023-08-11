В Приморье двух братьев затянуло в трубу во время паводка. Оба мальчика погибли

Два ребенка стали жертвами паводка в Приморье. Братья 10 и 12 лет пропали, играя у дороги рядом с селом Дальзаводское. Об этом 11 августа сообщает региональная прокуратура.



Об исчезновении мальчиков стало известно в пятницу днем. По предварительным данным, одного брата затянуло потоком воды в водопропускную трубу, второй бросился его спасать. В результате оба школьника погибли, их тела уже нашли. На месте работают правоохранительные органы.



В шести муниципалитетах Приморского края действует режим ЧС из-за паводка, который принес с собой тайфун «Ханун». «Фонтанка» показывала, как под воду уходит собачий приют.

