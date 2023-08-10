Наводнение и оползни выгнали из своих домов почти четыре тысячи человек в Норвегии

Из-за наводнения и оползней, которые принес в Норвегию циклон «Ханс», эвакуировали почти четыре тысячи человек. Под напором воды прорвало плотину на ГЭС Браскерейдфосс к северо-востоку от Осло.

Покинуть свои дома были вынуждены по меньшей мере 3 885 человек, сообщает 10 августа ТАСС со ссылкой на норвежское агентство NTB. Тысяче человек пришлось уехать из города Ол на западном побережье страны, еще 1 714 человек выехали из города Хёнефосс в центральной части Норвегии. Для спасательных работ привлекли 12 вертолетов управления общественной безопасности и готовности к ЧС, вертолеты полиции и вооруженных сил. Подсчет количества эвакуированных людей затрудняет то, что некоторые уже успели вернуться домой.