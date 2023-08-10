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    Наводнение и оползни выгнали из своих домов почти четыре тысячи человек в Норвегии

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    Автор: News18 English / YouTube

    Из-за наводнения и оползней, которые принес в Норвегию циклон «Ханс», эвакуировали почти четыре тысячи человек. Под напором воды прорвало плотину на ГЭС Браскерейдфосс к северо-востоку от Осло.

    Покинуть свои дома были вынуждены по меньшей мере 3 885 человек, сообщает 10 августа ТАСС со ссылкой на норвежское агентство NTB. Тысяче человек пришлось уехать из города Ол на западном побережье страны, еще 1 714 человек выехали из города Хёнефосс в центральной части Норвегии. Для спасательных работ привлекли 12 вертолетов управления общественной безопасности и готовности к ЧС, вертолеты полиции и вооруженных сил. Подсчет количества эвакуированных людей затрудняет то, что некоторые уже успели вернуться домой.

    Под напором реки Гломма, вышедшей из берегов из-за сильных дождей, накануне прорвало плотину ГЭС Браскерейдфосс. Экстренные службы эвакуировали жителей округи. Норвежское дорожное управление объявило чрезвычайную ситуацию: из-за буйства стихии перекрыли ряд национальных и местных дорог. А в городке Хемседал на юге страны водой унесло мобильный дом, и в итоге он разбился о мост.

    Циклон «Ханс» обрушил проливные дожди также на Швецию, Данию, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву. В Швеции из-за шторма сошел с рельсов электропоезд и затопило Рыбный порт города Гётеборг.

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    НорвегияПогодаНаводнение
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