В Норвегии дом врезался в мост. А потом ещё один

Шторм «Ганс» во вторник продолжал терроризировать жителей Северной Европы. Особенно пострадали Норвегия и Швеция. Впечатляющее видео опубликовал 9 августа телеканал SkyNews. В городке Хемседал на юге Норвегии шторм сбросил в реку мобильный дом. Течение вынесло его прямо на мост, об который строение разбилось. Такая же судьба постигла и дом-трейлер размером поменьше. Посмотрите, как это было.
Автор: Youtube.com/SkyNews
Проливные дожди ещё в понедельник накрыли Швецию, Норвегию, Данию, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву. В центральной Швеции штормило так сильно, что с рельсов сошел электропоезд. Как пишут в соцсетях, к техногенным авариям добавляются проблемы с телефонной связью и интернетом.