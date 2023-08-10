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    В Норвегии дом врезался в мост. А потом ещё один

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    Шторм «Ганс» во вторник продолжал терроризировать жителей Северной Европы. Особенно пострадали Норвегия и Швеция. Впечатляющее видео опубликовал 9 августа телеканал SkyNews. В городке Хемседал на юге Норвегии шторм сбросил в реку мобильный дом. Течение вынесло его прямо на мост, об который строение разбилось. Такая же судьба постигла и дом-трейлер размером поменьше. Посмотрите, как это было.

    Автор: Youtube.com/SkyNews

    Проливные дожди ещё в понедельник накрыли Швецию, Норвегию, Данию, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву. В центральной Швеции штормило так сильно, что с рельсов сошел электропоезд. Как пишут в соцсетях, к техногенным авариям добавляются проблемы с телефонной связью и интернетом.

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    Шторм ГансНорвегияСмыло в реку домДом врезался в мост
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