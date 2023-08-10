100 желаний в час. Петербуржцы скоро смогут полюбоваться на поток Персеиды

Самый красивый звездопад этого года можно будет наблюдать в ночь с субботы на воскресенье. Поток Персеиды удачно выпал на выходные, осталось надеяться, что погода не подведет, а небо будет ясным.



В среднем за час астрономы фиксируют порядка 100 метеоров, но не все они яркие настолько, чтобы невооруженный человеческий глаз их уловил. Однако самые зоркие и удачливые могут увидеть за час 50–60 ярких метеоров. Так что готовьте желания заранее. Пик звездопада придется на предрассветные часы воскресенья, но занимать позиции можно уже поздним вечером. Для наблюдения лучше выбирать места за городом, где мало или вовсе нет искусственного освещения.