    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, вос

    766мм

    37%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.4eur106.89

    100 желаний в час. Петербуржцы скоро смогут полюбоваться на поток Персеиды

    405
    обсудить

    Самый красивый звездопад этого года можно будет наблюдать в ночь с субботы на воскресенье. Поток Персеиды удачно выпал на выходные, осталось надеяться, что погода не подведет, а небо будет ясным.

    В среднем за час астрономы фиксируют порядка 100 метеоров, но не все они яркие настолько, чтобы невооруженный человеческий глаз их уловил. Однако самые зоркие и удачливые могут увидеть за час 50–60 ярких метеоров. Так что готовьте желания заранее. Пик звездопада придется на предрассветные часы воскресенья, но занимать позиции можно уже поздним вечером. Для наблюдения лучше выбирать места за городом, где мало или вовсе нет искусственного освещения.

    Фото наблюдателей прошлогодней потока Персеиды можно посмотреть на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Санкт-Петербург
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close