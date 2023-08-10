Юный петербуржец задержан после побоища в московском метро

Уголовное дело о побоях возбуждено после того, как полицейские московского метро посмотрели видео подземной битвы. Искать пришлось и победителей, и проигравших.
О задержании подозреваемых 10 августа сообщили в ГУ МВД по Москве. В ходе мониторинга Интернета сотрудникам попалась видеозапись, на которой ногами и руками лупили двух молодых людей в переходе станции «Авиамоторная».
Победители ретировались. Их противники за помощью обратились не сразу. Установлено, что досталось в том числе несовершеннолетнему. Оба из Рязанской области, старшему 18 лет, его товарищу 16 лет.
«Согласно заключению медиков, они получили множество телесных повреждений различной степени тяжести. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», — уточнили в пресс-службе УВД на метрополитене столичного главка.
Личности их обидчиков недолго оставались тайной. На станции метро «Котельники» полицейские задержали 30-летнего москвича и 18-летнего жителя Петербурга. Обоих подозреваемых отпустили под обязательство о явке.