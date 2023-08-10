Юный петербуржец задержан после побоища в московском метро

Уголовное дело о побоях возбуждено после того, как полицейские московского метро посмотрели видео подземной битвы. Искать пришлось и победителей, и проигравших.



О задержании подозреваемых 10 августа сообщили в ГУ МВД по Москве. В ходе мониторинга Интернета сотрудникам попалась видеозапись, на которой ногами и руками лупили двух молодых людей в переходе станции «Авиамоторная».



Победители ретировались. Их противники за помощью обратились не сразу. Установлено, что досталось в том числе несовершеннолетнему. Оба из Рязанской области, старшему 18 лет, его товарищу 16 лет.

