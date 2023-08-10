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    Юный петербуржец задержан после побоища в московском метро

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    7 комментариев

    Уголовное дело о побоях возбуждено после того, как полицейские московского метро посмотрели видео подземной битвы. Искать пришлось и победителей, и проигравших.

    О задержании подозреваемых 10 августа сообщили в ГУ МВД по Москве. В ходе мониторинга Интернета сотрудникам попалась видеозапись, на которой ногами и руками лупили двух молодых людей в переходе станции «Авиамоторная».

    Победители ретировались. Их противники за помощью обратились не сразу. Установлено, что досталось в том числе несовершеннолетнему. Оба из Рязанской области, старшему 18 лет, его товарищу 16 лет.

    «Согласно заключению медиков, они получили множество телесных повреждений различной степени тяжести. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», — уточнили в пресс-службе УВД на метрополитене столичного главка.

    Личности их обидчиков недолго оставались тайной. На станции метро «Котельники» полицейские задержали 30-летнего москвича и 18-летнего жителя Петербурга. Обоих подозреваемых отпустили под обязательство о явке.

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    Комментарии 7

    Annonym9110 Авг 2023 в 16:02
    Ой молодешь орентируется на поведение Лиц даже если это просто какие то "Друзья" отца или матери или просто часто видят которым от 40 до 60 Лет а такие люди в основном Умеют лишь Хамит ь , Угорожать Физической Расправой и в крайнем случае реализовать свой угрозы в жизнь .
    Вот мне знакомый Рассказывал у него районе есть такой лет 40 - 45 Строитель который его все время Затыкает и угрожает Физической расправой .
    Вот благодаря таким ролевым моделям поведения как у того строителя о котором написано выше и появляются такие вот молодые беспредельщики , Потому что когда вы начнете реально Сажать в тюрьмы или хотя на профилактические 15 Суток вот таких старперов которые занимаются Систематическими угрозами тем кто не важно на 5 - 10 - 15 Лет Млажше них тогда может через 2 - 5 лет ситуация с молодежью начнет меняться в Лучшую Сторону !
    +0−0
    Гость10 Авг 2023 в 15:28
    Молодые бандюганы.
    +0−0
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