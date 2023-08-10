Президенту Абхазии в Москве потребовалась госпитализация

Во время визита в Москву президент частично признанной Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одно из медицинский учреждений в связи с обострившимся заболеванием. Об этом сообщили 10 августа в пресс-службе главы государства. Угрозы жизни и здоровью политика нет.



«По предварительным данным, у президента обострение мочекаменной болезни», — говорится в сообщении.

Не уточняется, с какой целью Аслан Бжания прибыл в Москву и как долго теперь пробудет в больнице.

С начала июля 2015 года Аслан Бжания занимал пост председателя Блока оппозиционных сил в Республике Абхазия. В 2017 году он был избран депутатом VI созыва Народного Собрания. С 22 марта 2020 года Бжания был избран пятым президентом Абхазии.