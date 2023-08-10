    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-з

    766мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.4eur106.89

    Президенту Абхазии в Москве потребовалась госпитализация

    1376
    14 комментариев

    Во время визита в Москву президент частично признанной Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одно из медицинский учреждений в связи с обострившимся заболеванием. Об этом сообщили 10 августа в пресс-службе главы государства. Угрозы жизни и здоровью политика нет.

    «По предварительным данным, у президента обострение мочекаменной болезни», — говорится в сообщении.

    Не уточняется, с какой целью Аслан Бжания прибыл в Москву и как долго теперь пробудет в больнице.

    С начала июля 2015 года Аслан Бжания занимал пост председателя Блока оппозиционных сил в Республике Абхазия. В 2017 году он был избран депутатом VI созыва Народного Собрания. С 22 марта 2020 года Бжания был избран пятым президентом Абхазии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Госпитализация
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    Гость10 Авг 2023 в 14:23
    грибы паганые?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close