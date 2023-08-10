Стеснительная нерпа показалась людям у «Адмиралтейских верфей»

Упитанная нерпа решила половить рыбу на территории «Адмиралтейских верфей», но получила слишком много внимания и застеснялась. Об этом «Фонтанке» 10 августа рассказала очевидица и показала кадры с ластоногой.
читательница «Фонтанки» Анастасия
Сначала нерпа была довольно спокойной и ловила рыбу, но затем ее смутили зрители-рабочие, отметила наша собеседница: «Слава богу, все посмотрели и разошлись, никто не пугал». Плавала нерпа, по словам очевидицы, довольно бодро.
Ранее петербуржцы заметили нерпу у Ростральных колонн и решили, что ей нужна помощь. Оказалось, что она в порядке — просто живет там.