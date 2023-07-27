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    «Не волнуйтесь, она там живет». У Ростральных колонн встретили нерпу

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    У Ростральных колонн 27 июля заметили петербуржца с пропиской в Неве. Читатели «Фонтанки» прислали в редакцию фото нерпы, которая невозмутимо занималась своими делами возле стрелки Васильевского острова.

    Очевидцы предположили, что животному нужна помощь, и не остались в стороне — обратились к специалистам. Но зоологи успокоили неравнодушных прохожих.

    «В Фонд друзей нерпы звонили, сказали, что это взрослая особь, живущая там, иногда появляющаяся. Плавает по кругам, иногда ненадолго показывает голову», — делится впечатлениями автор фото.

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    Напомним, в начале июля Фонд друзей балтийской нерпы выпустил на волю последних спасенных в 2023 году ластоногих малышей. Их выкормили и вылечили сотрудники фонда. Краснокнижные Кирик, Бурная, Невский и Коккорев вернулись в родную стихию. Посмотреть, как это было, можно здесь.

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    НерпаСтрелка Васильевского островаРостральные колонны
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