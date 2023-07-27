«Не волнуйтесь, она там живет». У Ростральных колонн встретили нерпу

У Ростральных колонн 27 июля заметили петербуржца с пропиской в Неве. Читатели «Фонтанки» прислали в редакцию фото нерпы, которая невозмутимо занималась своими делами возле стрелки Васильевского острова.

Очевидцы предположили, что животному нужна помощь, и не остались в стороне — обратились к специалистам. Но зоологи успокоили неравнодушных прохожих.



«В Фонд друзей нерпы звонили, сказали, что это взрослая особь, живущая там, иногда появляющаяся. Плавает по кругам, иногда ненадолго показывает голову», — делится впечатлениями автор фото.