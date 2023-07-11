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    Храбрый Кирик и компания. Последние спасенные балтийские нерпы ушли в свободное плавание

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    Фонд друзей балтийской нерпы 11 июля выпустил на волю последних спасенных в 2023 году малышей. Краснокнижные ладожские нерпы Кирик, Бурная, Невский, Коккорев вернулись в родную стихию.

    Первым в Ладогу окунул морду Кирик. Очень быстро он освоился и начал усиленно работать ластами. За ним последовала другая нерпа, а вот оставшиеся два друга упорно сидели в своих переносках, не желая покидать уютный темный угол.

    Водоканал Санкт-Петербурга

    Основатели Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская рассказали, что нерпята были найдены в тяжелом состоянии. С середины апреля животные проходили курс лечения в специализированном Центре реабилитации морских млекопитающих на территории Водоканала. Малыши были сильно истощены, обезвожены и заражены паразитами.

    «Сегодня вес каждой нерпы от 15 до 18 кг — это оптимально для жизни в озере и охоты. Они прошли курс лечения, окрепли, чувствуют себя прекрасно и готовы к самостоятельной жизни», — рассказал Вячеслав Алексеев.

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