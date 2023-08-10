Никакого Петергофа и Кронштадта. Новые ограничения для самокатчиков

Для электросамокатов готовятся ввести новые ограничения, в том числе запретить катания в Петергофе и на Острове Фортов, а также снизить допустимую скорость вплоть до 10 км/ч на отдельных участках улиц Петербурга. Изменения предложил внести зампред комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков 10 августа.



Полностью запретят кататься в Петергофе, парке Дубки в Сестрорецке и по Канонерскому тоннелю. Кроме того, по обращению администрации Кронштадта в комитете предлагают ввести полный запрет на езду на электросамокатах в восьми локациях, в том числе на Острове Фортов и в сквере Инчхон, рассказал Дмитрий Ваньчков.

