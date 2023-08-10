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    Telegram опередил «ВКонтакте» по числу ежедневных пользователей

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    Мессенджер Telegram в июле текущего года смог опередить соцсеть «ВКонтакте» по числу ежедневных активных пользователей. Таковы данные исследовательской компании Mediascope. Согласно статистике, в Telegram ежедневно заходило в среднем 54,3 миллиона человек. В то же время во «ВКонтакте» число ежедневных пользователей составило 52,6 миллиона.

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    Однако если рассматривать месячные охваты, то «ВКонтакте» все еще опережает Telegram. В июле месячный охват соцсети составил 87,6 миллиона пользователей, в то время как у мессенджера этот показатель был равен 81,2 миллиона. У YouTube же количество пользователей достигло отметки в 95,5 миллионов.

    Согласно рейтингу среднемесячной аудитории, первые три позиции занимают «Яндекс», Google и YouTube. «ВКонтакте» располагается на четвертой строчке, Telegram занимает седьмое место.

    В марте 2023 года Telegram впервые обогнал YouTube по ежедневной аудитории в России.

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