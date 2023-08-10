В МИД РФ назвали условия возобновления зерновой сделки

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин рассказал, при каких условиях возможно возобновление зерновой сделки. Позицию российский стороны дипломат привел в интервью ТАСС.



По его словам, в первую очередь необходимо решение ряда «системных задач». Среди них — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам.

«Лишь после этого (последует. — Прим. ред.) рассмотрение возможности реанимирования черноморской инициативы и только, подчеркну, в соответствии с заявленными гуманитарными целями», — заявил Галузин. Дипломат добавил, что одной из причин сворачивания инициативы стало использование украинской стороной морского гуманитарного коридора в военных целях.