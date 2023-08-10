В МИД РФ назвали условия возобновления зерновой сделки

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин рассказал, при каких условиях возможно возобновление зерновой сделки. Позицию российский стороны дипломат привел в интервью ТАСС.
По его словам, в первую очередь необходимо решение ряда «системных задач». Среди них — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам.
«Лишь после этого (последует. — Прим. ред.) рассмотрение возможности реанимирования черноморской инициативы и только, подчеркну, в соответствии с заявленными гуманитарными целями», — заявил Галузин. Дипломат добавил, что одной из причин сворачивания инициативы стало использование украинской стороной морского гуманитарного коридора в военных целях.
«Главная же причина, о которой мы не раз говорили, в том числе публично, — отсутствие прогресса по выполнению меморандума Россия — ООН о нормализации отечественного сельхозэкспорта», — отметил Галузин. По его словам, меморандум так и не заработал из-за упорного нежелания Вашингтона, Брюсселя и Лондона «сделать реальные, а не на словах, изъятия из своих незаконных односторонних санкций для российских удобрений и продовольствия».
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что Россия готова возобновить зерновую сделку, как только страны Запада выполнят свою часть договоренностей. По его словам, Москва разрабатывает варианты поставок российского зерна нуждающимся странам, в том числе на безвозмездной основе.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на это заявил, что возобновление зерновой сделки со стороны России не связано напрямую с уступками со стороны Вашингтона.