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    Чем закончились торги для рубля: евро превысил 107, доллар — 98, а ЦБ принял меры

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    Евро и доллар в ходе валютной сессии на Московской бирже 9 августа обновили максимумы с марта 2022 года, но к концу торгов откатились. За день они выросли по отношению к рублю на 0,1–0,2%.

    Курс евро днем превысил 107 рублей впервые с марта 2022 года. Во второй половине дня его примеру последовал доллар, переваливший за 98 рублей. Тем не менее обе валюты закончили торги в небольшом плюсе и не на максимумах. Так, доллар по итогу вырос на 0,1%, до 97,2 рубля, евро — на 0,17%, до 106,6 рубля.

    Юань также за день прибавил 0,1% и закончил торги на уровне 13,43 рубля.

    Возможно, частично откат произошел на фоне заявления Банка России, опубликованного в 18:00. В нем регулятор сообщил, что с 10 августа не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина по бюджетному правилу. При этом он продолжит продавать валюту в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния и размещением их в разрешенные активы за первое полугодие 2023 года на уровне 2,3 млрд рублей в день. Ожидается, что это поддержит курс рубля.

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    Гость09 Авг 2023 в 21:09
    ЦБ принял меры
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