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    Чтобы поддержать рубль. ЦБ отказался от покупки валюты по бюджетному правилу

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    Банк России с 10 августа до конца 2023 года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина по бюджетному правилу. О таком решении 9 августа сообщает пресс-служба регулятора.

    Как сообщают в ЦБ, решение о возобновлении покупки валюты по бюджетному правилу будет приниматься исходя из фактической обстановки на финансовых рынках. Решение об отложенных ЦБ в 2023 году покупках валюты будет приниматься после возобновления зеркалирования. Эти отложенные покупки регулятор может совершить в 2024 и последующих годах.

    При этом Центробанк продолжит продавать валюту в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния и размещением их в разрешенные активы за первое полугодие 2023 года. Речь идет о 2,3 млрд рублей в день.

    В ЦБ отмечают, что меры приняты, чтобы снизить волатильность финансовых рынков. Это реакция на ослабление курса рубля. За счет операций, которые Банк России продолжит проводить, на рынке вырастет предложение юаней.

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