Чтобы поддержать рубль. ЦБ отказался от покупки валюты по бюджетному правилу

Банк России с 10 августа до конца 2023 года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина по бюджетному правилу. О таком решении 9 августа сообщает пресс-служба регулятора.



Как сообщают в ЦБ, решение о возобновлении покупки валюты по бюджетному правилу будет приниматься исходя из фактической обстановки на финансовых рынках. Решение об отложенных ЦБ в 2023 году покупках валюты будет приниматься после возобновления зеркалирования. Эти отложенные покупки регулятор может совершить в 2024 и последующих годах.

