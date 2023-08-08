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    Ждать ли в Мурино и Кудрово? Власти Ленобласти отреагировали на идею ввести платные парковки

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    В Ленобласти не планируют вводить платные парковки — идея для региона неактуальна, передают слова председателя комитета по транспорту Михаила Присяжнюка в телеграм-канале администрации.

    Ранее депутат от «Единой России» Никита Коваль обратился к губернатору Ленобласти с предложением ввести платную парковку в крупных городах под Петербургом. Бороться с загруженностью улиц в ЗакСе хотели в Муринском, Новодевяткинском, Бугровском и Заневском поселениях Всеволожского района.

    В комитете по транспорту Ленобласти парировали, что вопрос организации парковок относится к компетенциям органов местного самоуправления, которые уполномочены рассматривать соответствующий запрос от депутатов.

    «Даже в пригородных к Петербургу районах Ленобласти проблема парковок не имеет такой остроты, как в центре Петербурга», — подчеркнули в ведомстве.

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