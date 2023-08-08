Ждать ли в Мурино и Кудрово? Власти Ленобласти отреагировали на идею ввести платные парковки

В Ленобласти не планируют вводить платные парковки — идея для региона неактуальна, передают слова председателя комитета по транспорту Михаила Присяжнюка в телеграм-канале администрации.



Ранее депутат от «Единой России» Никита Коваль обратился к губернатору Ленобласти с предложением ввести платную парковку в крупных городах под Петербургом. Бороться с загруженностью улиц в ЗакСе хотели в Муринском, Новодевяткинском, Бугровском и Заневском поселениях Всеволожского района.



В комитете по транспорту Ленобласти парировали, что вопрос организации парковок относится к компетенциям органов местного самоуправления, которые уполномочены рассматривать соответствующий запрос от депутатов.

