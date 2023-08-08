В городах-муравейниках под Петербургом может появиться платная парковка

С загруженностью на улицах новых городов Ленобласти решили бороться с помощью платной парковки.
В ЗакСе Ленинградской области рассматривают вопрос о введении платной парковки в крупных городах под Петербургом. Речь о Мурино, Кудрово, Буграх и других населённых пунктах, больше известных как «муравейники».
По мысли инициаторов, платная парковка станет наиболее эффективным способом борьбы с хаотичной парковкой и загруженностью улично-дорожной сети. Кроме того, позволит создать условия для развития велоинфраструктуры, каршеринга, комфортных пешеходных зон, стимулирует использование общественного транспорта.
Подробности читайте на 47News.
В Петербурге же за 2022–2023 годы в платную зону целиком вошли Центральный и Адмиралтейский районы, а также Петроградский, за исключением Крестовского острова, который, как и Василеостровский район, будет включен в нее осенью. Комитет по транспорту рассматривает возможность введения платной парковки еще в некоторых районах после Василеостровского. Больше о планах — в интервью главы комтранса Валентина Енокаева «Фонтанке».