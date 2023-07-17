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    Пора искать себя. Смольный назвал адреса платной парковки для Васильевского острова

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Комитет по транспорту опубликовал проект постановления об организации зоны платной парковки в Василеостровском районе. После этого программа минимум по пересаживанию автомобилистов на общественной транспорт будет выполнена.

    Документ опубликован 17 июля. В нем перечисляются конкретные улицы и количество парковочных мест. Перечень разбит на пять зон, в соответствии с муниципальными округами. Первая — это зона «Остров Декабристов». Самыми протяженными и «густонаселенными» с точки зрения машиномест являются улицы Одоевского, Наличная, Железноводская и набережная Смоленки.

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    Вторая зона — «Васильевский», где перечислены линии, а также Малый и Средний проспекты.

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    Третья зона — «Муниципальный округ № 7», по большей части это адреса по другую сторону от Среднего проспекта. Самыми «вместительными» здесь оказались 2–3-я линии, 20–21-я линии и набережная Лейтенанта Шмидта.

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    Четвертая зона — «Гавань».

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    В пятую зону — «Морской» — попали считанные машиноместа, даром что речь идет о большой территории. Дело в том, что, к примеру, на улице Кораблестроителей прописаны 0 мест, на Наличной — 44. О том, что именно так поступят с этой частью района, стало известно заранее, в основном платная зона сюда не дотянется.

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    Несмотря на разбивку по зонам, разрешение местного жителя будет действовать по всему району, этот принцип ввели после распространения платной парковки на Адмиралтейский район и протестов активистов.

    Платная зона заработает в Василеостровском районе с 1 ноября 2023 года на 118 улицах. Всего будет обустроено около 10 тысяч машиномест, не менее 10% из них — для размещения транспорта инвалидов. Это будет последний район, в котором чиновники на данный момент намерены тотально распространять платную парковку, далее она может быть внедрена на некоторых улицах Калининского и Выборгского районов.

    На данный момент платная зона работает повсеместно в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах. В Петроградском ее запустили с начала июля, за исключением Крестовского острова, который подключится одновременно с Василеостровским районом. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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