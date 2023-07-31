«Определенные улицы». В Петербурге платная парковка может затронуть не только Василеостровский район

Комитет по транспорту Петербурга рассматривает возможность введения платной парковки в некоторых районах после Василеостровского. Но это не будет массово.



Как подчеркнул председатель комтранса Валентин Енокаев в интервью «Фонтанке», планы по включению целых районов в платную зону исчерпаны после того, как она появится в Василеостровском. Дальше планов нет, но есть умозрительные наброски. «Есть смысл обсуждать определенные улицы вокруг Финляндского вокзала, Черной речки, может быть, Московского проспекта», — уточнил он.