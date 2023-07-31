«Определенные улицы». В Петербурге платная парковка может затронуть не только Василеостровский район

Комитет по транспорту Петербурга рассматривает возможность введения платной парковки в некоторых районах после Василеостровского. Но это не будет массово.
Как подчеркнул председатель комтранса Валентин Енокаев в интервью «Фонтанке», планы по включению целых районов в платную зону исчерпаны после того, как она появится в Василеостровском. Дальше планов нет, но есть умозрительные наброски. «Есть смысл обсуждать определенные улицы вокруг Финляндского вокзала, Черной речки, может быть, Московского проспекта», — уточнил он.
За 2022–2023 годы в платную зону целиком вошли Центральный и Адмиралтейский районы, а также Петроградский за исключением Крестовского острова, который, как и Василеостровский район, будет включен в нее осенью.
Полное интервью Валентина Енокаева о транспортной реформе, парковках, ретротрамваях и законе о такси — читайте на «Фонтанке».