Смольный: Экономика Петербурга в 2024–2026 годах будет расти на 2,8% в год

Валовой региональный продукт (ВРП) Петербурга в 2024–2026 годах будет расти в среднем на 2,8% в год. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития города на указанный период, подготовленном комитетом по экономической политике и стратегическому планированию.
Таких темпов прироста ВРП в Смольном ждут в базовом сценарии. В целевом варианте прогнозируется ежегодный прирост на 3,7%. Этот сценарий подразумевает адаптацию ключевых секторов экономики к санкционному давлению и благоприятную внешнеэкономическую ситуацию.
«На рост ВРП в прогнозном периоде окажет влияние развитие розничной торговли за счет восстановления потребительского спроса с учетом роста реальных заработных плат. Наряду с потребительским спросом ключевыми составляющими восстановления и роста экономики будут рост объемов инвестиций и экспорта товаров, развитие транспортно-логистического комплекса и налаживание транспортных маршрутов в направлении дружественных и нейтральных стран, а также рост отраслей обрабатывающей промышленности, связанных в том числе с выполнением государственных заказов», — ожидают в Смольном.
Согласно прогнозу, ВРП Петербурга в 2023 году составит 11,7 трлн рублей. Это на 1,32% больше физического объема произведенных в регионе за прошлый год товаров и услуг и на 6,58% больше в ценах.