Смольный: Экономика Петербурга в 2024–2026 годах будет расти на 2,8% в год

Валовой региональный продукт (ВРП) Петербурга в 2024–2026 годах будет расти в среднем на 2,8% в год. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития города на указанный период, подготовленном комитетом по экономической политике и стратегическому планированию.



Таких темпов прироста ВРП в Смольном ждут в базовом сценарии. В целевом варианте прогнозируется ежегодный прирост на 3,7%. Этот сценарий подразумевает адаптацию ключевых секторов экономики к санкционному давлению и благоприятную внешнеэкономическую ситуацию.

