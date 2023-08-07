Минздрав и Минфин «дают прикурить». Министерства согласовали повышение акцизов на сигареты на 30%

Минздрав поддержал увеличение на 30% акцизов на сигареты дороже 200 рублей за пачку, сообщают 7 августа «Ведомости» со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова. Повышение акцизов может также коснуться дорогих папирос и сигар. Идея родилась в Минфине РФ, и Минздрав инициативу поддержал.



«Предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 рублей, и повышения ставки акцизов на сигары на 30%», — цитируют «Ведомости» слова Кузнецова.

