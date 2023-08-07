Фронт несёт прохладу с запада. К утру жара покинет Петербург

Нас утро встречает прохладой — синоптики обещают Петербургу скорое избавление от жары. Осталось потерпеть несколько часов.



Как сообщает 7 августа в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, вдоль западных границ России показался атмосферный фронт, который закончит волну жары на Северо-Западе и в Центральной России.



До Ленинградской области прохладные воздушные массы доберутся к утру. В Москве прохладнее станет во вторник ближе к обеду, обещает синоптик.

