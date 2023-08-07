Фронт несёт прохладу с запада. К утру жара покинет Петербург

Нас утро встречает прохладой — синоптики обещают Петербургу скорое избавление от жары. Осталось потерпеть несколько часов.
Как сообщает 7 августа в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, вдоль западных границ России показался атмосферный фронт, который закончит волну жары на Северо-Западе и в Центральной России.
До Ленинградской области прохладные воздушные массы доберутся к утру. В Москве прохладнее станет во вторник ближе к обеду, обещает синоптик.
К вечеру 7 августа холодный атмосферный фронт пришел в Латвию.
«В Риге температура воздуха за 1 час упала <...> с +30° до +22°, а еще через час было уже всего 19°», — сообщает Леус. Вместе с похолоданием в Прибалтику пришли грозы, ливни, град и шквалистый ветер. Скорость порывов в некоторых районах достигала ураганных 33 м/с.
Напомним, в понедельник уже к двум часам дня Петербург раскалился до +32 градусов. А некоторые термометры позже показывали +37, «Фонтанка» публиковала фото в онлайн-трансляции.