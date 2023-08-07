В Роспотребнадзоре назвали средство, которое помогает избежать солнечных ожогов

Специалисты петербургского Роспотребнадзора рекомендуют использовать средства солнцезащитной защиты с бродным спектром (SPF) не менее 30 — они не пропускают 97% лучей, сообщается
Мнение о том, что коэффициент SPF указывает на продолжительность защиты от солнца, является ошибочным, уточняют в ведомстве. На самом деле наносить солнцезащитное средство необходимо каждые два часа, независимо от значения SPF.
В Роспотребнадзоре отмечают, что SPF 15 идеально подходит для коротких пребываний на солнце, например для прогулок с собакой или поездок на работу. В случае длительного активного отдыха на открытом воздухе рекомендуется использование средств с коэффициентом SPF 30 и выше.
При выборе солнцезащитной косметики в Роспотребнадзоре рекомендует обратить внимание на следующие аспекты. В первую очередь уточнить наименование и название, а также ее назначение. Во-вторых, проверить срок годности продукции. Также специалисты рекомендуют проверить информацию о способах применения, чтобы избежать неправильного использования и
Также в ведомстве советуют ознакомиться со списком ингредиентов и убедиться, что в нем отсутствуют аминобензойная кислота и салицилат троламинацилат, которые не рекомендуется использовать в солнцезащитной косметике.
Минувшая ночь для Петербурга оказалось тропической — температура воздуха не опустилась ниже