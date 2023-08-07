В Роспотребнадзоре назвали средство, которое помогает избежать солнечных ожогов

Специалисты петербургского Роспотребнадзора рекомендуют использовать средства солнцезащитной защиты с бродным спектром (SPF) не менее 30 — они не пропускают 97% лучей, сообщается 7 августа в telegram-канале регионального ведомства. Это позволит защитить кожу от ультрафиолетовых лучей, предотвращая солнечные ожоги и напрямую связанные с ними проблемы, такие как раздражение, шелушение и повреждение кожи.



Мнение о том, что коэффициент SPF указывает на продолжительность защиты от солнца, является ошибочным, уточняют в ведомстве. На самом деле наносить солнцезащитное средство необходимо каждые два часа, независимо от значения SPF.

