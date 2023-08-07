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    В Роспотребнадзоре назвали средство, которое помогает избежать солнечных ожогов

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    Специалисты петербургского Роспотребнадзора рекомендуют использовать средства солнцезащитной защиты с бродным спектром (SPF) не менее 30 — они не пропускают 97% лучей, сообщается 7 августа в telegram-канале регионального ведомства. Это позволит защитить кожу от ультрафиолетовых лучей, предотвращая солнечные ожоги и напрямую связанные с ними проблемы, такие как раздражение, шелушение и повреждение кожи.

    Мнение о том, что коэффициент SPF указывает на продолжительность защиты от солнца, является ошибочным, уточняют в ведомстве. На самом деле наносить солнцезащитное средство необходимо каждые два часа, независимо от значения SPF.

    В Роспотребнадзоре отмечают, что SPF 15 идеально подходит для коротких пребываний на солнце, например для прогулок с собакой или поездок на работу. В случае длительного активного отдыха на открытом воздухе рекомендуется использование средств с коэффициентом SPF 30 и выше.

    При выборе солнцезащитной косметики в Роспотребнадзоре рекомендует обратить внимание на следующие аспекты. В первую очередь уточнить наименование и название, а также ее назначение. Во-вторых, проверить срок годности продукции. Также специалисты рекомендуют проверить информацию о способах применения, чтобы избежать неправильного использования и т. д.

    Также в ведомстве советуют ознакомиться со списком ингредиентов и убедиться, что в нем отсутствуют аминобензойная кислота и салицилат троламинацилат, которые не рекомендуется использовать в солнцезащитной косметике.

    Минувшая ночь для Петербурга оказалось тропической — температура воздуха не опустилась ниже 23,6 градуса, писала ранее «Фонтанка». В понедельник, 7 августа, в городе установится температура воздуха +30…+32 градуса Цельсия, будет небольшая облачность, ветер юго-восточный 5–10 м/с.

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