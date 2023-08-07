Экстремально высокая температура ожидается в десятке регионов России

Зной до 37–43 градусов синоптики прогнозируют в нескольких регионах. Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Москвы среди них нет. Хотя в Петербурге сегодня будет очень жарко. Но на юге России — ещё жарче. Это Рязанская, Тамбовская, Орловская, Ростовская, Астраханская, Волгоградская, Белгородская, Курская области, Краснодарский край, Ставрополье, Калмыкия, сообщает 7 августа ТАСС.

«На юге европейской части России будет очень высокая температура, экстремально высокая в ближайшие дни», — рассказал агентству научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Ставрополье ожидается до 40–42 градусов , в Калмыкии — до 43 градусов , в Краснодарском крае — 3 9–40 градусов .