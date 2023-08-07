Экстремально высокая температура ожидается в десятке регионов России

Зной до 37–43 градусов синоптики прогнозируют в нескольких регионах. Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Москвы среди них нет. Хотя в Петербурге сегодня будет очень жарко. Но на юге России — ещё жарче. Это Рязанская, Тамбовская, Орловская, Ростовская, Астраханская, Волгоградская, Белгородская, Курская области, Краснодарский край, Ставрополье, Калмыкия, сообщает
«На юге европейской части России будет очень высокая температура, экстремально высокая в ближайшие дни», — рассказал агентству научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Ставрополье ожидается до
«На юге Центрального федерального округа — Белгородская, Тамбовская, Курская, Орловская, Рязанская области — тоже очень высокие температуры до вторника включительно — до
В этих регионах будет и очень высокий ультрафиолетовый индекс. Поэтому важно в полуденные часы не находиться под солнечными лучами. Следует носить головные уборы, одежду с длинным рукавом, солнечные очки.