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    Экстремально высокая температура ожидается в десятке регионов России

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    Зной до 37–43 градусов синоптики прогнозируют в нескольких регионах. Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Москвы среди них нет. Хотя в Петербурге сегодня будет очень жарко. Но на юге России — ещё жарче. Это Рязанская, Тамбовская, Орловская, Ростовская, Астраханская, Волгоградская, Белгородская, Курская области, Краснодарский край, Ставрополье, Калмыкия, сообщает 7 августа ТАСС.

    «На юге европейской части России будет очень высокая температура, экстремально высокая в ближайшие дни», — рассказал агентству научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Ставрополье ожидается до 40–42 градусов, в Калмыкии — до 43 градусов, в Краснодарском крае — 39–40 градусов.

    «На юге Центрального федерального округа — Белгородская, Тамбовская, Курская, Орловская, Рязанская области — тоже очень высокие температуры до вторника включительно — до 36–37 градусов», — сообщил он.

    В этих регионах будет и очень высокий ультрафиолетовый индекс. Поэтому важно в полуденные часы не находиться под солнечными лучами. Следует носить головные уборы, одежду с длинным рукавом, солнечные очки.

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