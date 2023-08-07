Из-за падения ступеней ракеты эвакуируют жителей Шахтинска

Жителей поселка Шахтинск (Хабаровский край) собираются эвакуировать утром
11 августа с космодрома Восточный должна отправиться ракета «Союз-2.1б» для запуска спутника «Луна-25». Это первая в истории России XXI века лунная программа.
«В предполагаемую зону падения попадают устья рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Буреи», — написал чиновник.
Эвакуация жителей Шахтинска намечена на 07:30 11 августа (14:30 мск). Выезд в зону падения первой ступени будет запрещен.
«Луна -25» станет первой полярной исследовательской станцией в окрестностях Южного полюса Луны, отметил Маслов. По данным одного из организаторов проекта ИКИ РАН, посадочная автоматическая межпланетная станция проведет исследования верхнего слоя поверхности в районе полюса, лунной экзосферы и отработает технологии посадки и анализа грунта.
В полярном реголите Луны есть много летучих соединений космического происхождения, принесенных кометами, начиная с воды и заканчивая сложными молекулами. Это исключительно интересное место, поскольку именно здесь могут храниться следы более ранних периодов развития Солнечной системы.
«Кроме этого, полярные области начинают представлять интерес для создания постоянной лунной станции, в том числе обитаемой. Наличие замерзшей воды в реголите освободит будущих космонавтов от необходимости доставлять этот ценный ресурс с Земли. Также она понадобится для добычи кислорода, а в более удаленной перспективе — и водородного горючего», — отмечается в сообщении ИКИ РАН.