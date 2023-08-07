    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 28

    3 м/с, ю-в

    758мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.81eur103.84

    Наука

    Из-за падения ступеней ракеты эвакуируют жителей Шахтинска

    4136
    33 комментария

    Жителей поселка Шахтинск (Хабаровский край) собираются эвакуировать утром 11 августа из-за предполагаемого падения ступеней ракеты «Союз-2.1б». Об этом 7 августа объявил в своем телеграм-канале глава Верхнебуреинского района края Алексей Маслов.

    11 августа с космодрома Восточный должна отправиться ракета «Союз-2.1б» для запуска спутника «Луна-25». Это первая в истории России XXI века лунная программа.

    «В предполагаемую зону падения попадают устья рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Буреи», — написал чиновник.

    Эвакуация жителей Шахтинска намечена на 07:30 11 августа (14:30 мск). Выезд в зону падения первой ступени будет запрещен.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Луна -25» станет первой полярной исследовательской станцией в окрестностях Южного полюса Луны, отметил Маслов. По данным одного из организаторов проекта ИКИ РАН, посадочная автоматическая межпланетная станция проведет исследования верхнего слоя поверхности в районе полюса, лунной экзосферы и отработает технологии посадки и анализа грунта.

    В полярном реголите Луны есть много летучих соединений космического происхождения, принесенных кометами, начиная с воды и заканчивая сложными молекулами. Это исключительно интересное место, поскольку именно здесь могут храниться следы более ранних периодов развития Солнечной системы.

    «Кроме этого, полярные области начинают представлять интерес для создания постоянной лунной станции, в том числе обитаемой. Наличие замерзшей воды в реголите освободит будущих космонавтов от необходимости доставлять этот ценный ресурс с Земли. Также она понадобится для добычи кислорода, а в более удаленной перспективе — и водородного горючего», — отмечается в сообщении ИКИ РАН.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    КосмосЛунаНаукаАстрономия
    ЛАЙК7
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 33

    Гость07 Авг 2023 в 11:01
    У либерасни подгорает .
    +0−0
    Гость07 Авг 2023 в 10:50
    Куда ПВО смотрит?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    33
    close