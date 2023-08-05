Москалькова обратилась в СК с просьбой расследовать выселение детей из лагеря в Турции

«Я обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться: как могло случиться, что несовершеннолетних граждан России выставили ночью на улицу? Знаю, что этим вопиющим фактом уже заинтересовался Роспотребнадзор. Надеюсь, что объективное расследование даст ответы на все вопросы», — написала Москалькова.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Следственный комитет начать расследование по факту выселения группы российских детей из лагеря в Анталье, сообщают « Ведомости » 5 августа.

Около 90 детей выселили из отеля Batont Garden Resort в ночь с 1 на 2 августа. Тогда сотрудники отеля заявили, что российский туроператор «Колибри Тур» не оплатил их проживание. Роспотребнадзор призвал родителей обратиться в территориальные органы для составления претензий в адрес туроператора.

4 августа детей временно переселили в другой отель, а уже сегодня они должны вылететь обратно в Россию.

Из информации на сайте туроператора следует, что стоимость смены на 15 дней в Турции по тарифу «раннее бронирование» составляет 75 500 руб.

