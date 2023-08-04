Родина ждёт. 90 российских детей, которых в Турции выгнали из отеля, вернутся в Россию в субботу

90 российских детей, которых в Турции выгнали на улицу из отеля, вернутся на Родину в субботу, сообщает 4 августа ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.



«Дети размещены в отеле до 5 августа включительно. Их вылет намечен на субботу, билеты приобретены», — цитирует агентство сотрудников дипмиссии. За чей счет — не уточняется.



Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 90 детей выселили из лагеря в Турции. Причиной называли неоплату отеля российским туроператором «Колибри Тур». Якобы детям даже пришлось спать на скамейках.

