Родина ждёт. 90 российских детей, которых в Турции выгнали из отеля, вернутся в Россию в субботу

90 российских детей, которых в Турции выгнали на улицу из отеля, вернутся на Родину в субботу, сообщает 4 августа ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.
«Дети размещены в отеле до 5 августа включительно. Их вылет намечен на субботу, билеты приобретены», — цитирует агентство сотрудников дипмиссии. За чей счет — не уточняется.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 90 детей выселили из лагеря в Турции. Причиной называли неоплату отеля российским туроператором «Колибри Тур». Якобы детям даже пришлось спать на скамейках.
В Роспотребнадзоре уже посоветовали родителям юных туристов обратиться в территориальные органы ведомства за помощью в составлении претензий в адрес туроператора.
Как уточняют 4 августа «Ведомости», из информации на сайте туроператора следует, что стоимость смены на 15 дней в Турции по тарифу «раннее бронирование» составляет 75 500 руб.