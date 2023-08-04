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    Родина ждёт. 90 российских детей, которых в Турции выгнали из отеля, вернутся в Россию в субботу

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    90 российских детей, которых в Турции выгнали на улицу из отеля, вернутся на Родину в субботу, сообщает 4 августа ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.

    «Дети размещены в отеле до 5 августа включительно. Их вылет намечен на субботу, билеты приобретены», — цитирует агентство сотрудников дипмиссии. За чей счет — не уточняется.

    Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 90 детей выселили из лагеря в Турции. Причиной называли неоплату отеля российским туроператором «Колибри Тур». Якобы детям даже пришлось спать на скамейках.

    В Роспотребнадзоре уже посоветовали родителям юных туристов обратиться в территориальные органы ведомства за помощью в составлении претензий в адрес туроператора.

    Как уточняют 4 августа «Ведомости», из информации на сайте туроператора следует, что стоимость смены на 15 дней в Турции по тарифу «раннее бронирование» составляет 75 500 руб.

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    Турция90 детейДетей выгнали из отеля
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