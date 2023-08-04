Проезд по дамбе Петербурга перекроют в одну сторону на несколько часов

Дорожные работы в ночь с 4 на 5 августа перекроют движение по Финской стороне дамбы Петербурга. Ожидается, что участок будет закрыт около двух часов.



С 1:00 5 августа и до окончания работ (около 2-х часов) будет перекрыто движение по внешнему кольцу скоростной автодороги на 126-м километре САД, сообщает 4 августа пресс-служба Дирекции КЗС. Дорогу будут закрывать для проведения работ в рамках реконструкции развязки КАД и Кронштадтского шоссе.

Перекрытие со стороны Горской будут осуществлять мобильные экипажи ГИБДД. Движение по внутреннему кольцу будет осуществляться как обычно.