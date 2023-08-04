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    Проезд по дамбе Петербурга перекроют в одну сторону на несколько часов

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    Дорожные работы в ночь с 4 на 5 августа перекроют движение по Финской стороне дамбы Петербурга. Ожидается, что участок будет закрыт около двух часов.

    С 1:00 5 августа и до окончания работ (около 2-х часов) будет перекрыто движение по внешнему кольцу скоростной автодороги на 126-м километре САД, сообщает 4 августа пресс-служба Дирекции КЗС. Дорогу будут закрывать для проведения работ в рамках реконструкции развязки КАД и Кронштадтского шоссе.

    Перекрытие со стороны Горской будут осуществлять мобильные экипажи ГИБДД. Движение по внутреннему кольцу будет осуществляться как обычно.

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    ПетербургДамбаПерекрытия движения
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    Комментарии 1

    Гость04 Авг 2023 в 12:28
    🤔
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