Спорткомплекс для мангустов. Ленинградский зоопарк порадовал обаятельных хищников

В Ленинградском зоопарке теперь можно полюбоваться на новое «гнездышко» полосатых мангустов, которые наслаждаются своим обновленным вольером. Об этом в пресс-службе учреждения сообщили
Сотрудники зоопарка использовали в качестве основы катушку от кабеля, которую декорировали с помощью горбыля и спилов липы. Получилось уникальное сооружение, специально адаптированное под потребности мангустов.
Теперь гости могут наблюдать за спортивными тренировками зверьков.
Ленинградский зоопарк
Судя по опубликованному видео, мангусты не обращают особого внимания на посетителей, они полностью погружены в свои повседневные дела.
Ранее сотрудники Ленинградского зоопарка обновили вольер ящерицам Пусе и Чупсу. Помимо декоративной составляющей, привередливым жильцам обеспечили хорошее освещение и систему обогрева.