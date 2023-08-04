Спорткомплекс для мангустов. Ленинградский зоопарк порадовал обаятельных хищников

В Ленинградском зоопарке теперь можно полюбоваться на новое «гнездышко» полосатых мангустов, которые наслаждаются своим обновленным вольером. Об этом в пресс-службе учреждения сообщили 3 августа .



Сотрудники зоопарка использовали в качестве основы катушку от кабеля, которую декорировали с помощью горбыля и спилов липы. Получилось уникальное сооружение, специально адаптированное под потребности мангустов.

Теперь гости могут наблюдать за спортивными тренировками зверьков.