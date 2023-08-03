Видеокамеры без скидки. Бизнесмен, осужденный за мошенничество при строительстве стадиона «Зенита», не добился снисхождения

Колпинский районный суд Петербурга отказался заменить бизнесмену Денису Сбруеву колонию на принудительные работы. Ранее он был осужден на пять с половиной лет за мошенничество при поставках видеокамер для нынешней «Газпром Арены».

Как сообщает 3 августа объединенная пресс-служба судов, Сбруев просил заменить ту часть наказания, что он еще не отбыл, на принудительные работы. Однако суд посчитал, что осужденный возместил лишь 30 тысяч рублей ущерба, тогда как фигурантам дела вменили хищение на 178 млн . Так что Сбруев продолжит работать именно в колонии на участке «Ижорский текстиль» укладчиком-упаковщиком.



Приговоры Денису Сбруеву и еще нескольким фигурантам огласили год назад, их отправили в колонии на сроки от четырех с половиной до шести лет. Суд посчитал доказанным, что они похитили 178 млн рублей, поставляя на стадион из-за рубежа видеокамеры и другое оборудование для систем безопасности производства Dallmeier electronic GmbH&Co KG по завышенной цене. Главный механизм — заведомо достигнутая договоренность о скидке с поставщиком, которая не прослеживается по актам и сумма которой не возвращена в бюджет.



Обыски на стадионе прошли еще в 2019 году.

«Фонтанка» подробно рассказывала об этом деле, субподрядчиком «Метростроя» в данном случае выступала компания ГК «Охрана» Алексея Кобыщи. Его следствие посчитало организатором преступления, он был заочно арестован, так как на момент возбуждения дела находился за границей.

По данным следствия, Сбруев руководил компанией «Атлант» и латвийской DVS-HANDEL GmbH, которые тоже были в цепочке поставки. Все участники, не имевшие отношения к ГК «Охрана», согласовали свои «комиссионные» в размере 3% от суммы похищенного.



Сам Сбруев рассказывал «Фонтанке», что не понимает, как он мог оказаться в числе обвиняемых, и не признавал своего участия в обналичивании средств. «Вся техника дошла до заказчика и, как я понимаю, до стадиона. Участникам поставки оплатили их услуги; упаковщик получил свое, таможня (а значит, бюджет) — свое, перевозчик — свое», — говорил он.

