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    Дорогая Турция. Самое популярное у россиян туристическое направление по чеку обогнало Таиланд

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    4 комментария

    Турция — этим летом самое популярное направление заграничного отдыха россиян. Но к этому привыкли. А вот к тому, что турецкие курорты теперь входят в топ-5 самых дорогих — привыкнуть ещё предстоит. Аналитику цен и предпочтений 2 августа публикует РБК.

    В пятерку самых дорогих туристических направлений для россиян Турция вошла впервые, заявила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

    Рейтинг самых дорогих курортов от АТОР(по размеру среднего чека на туристический пакет для одного человека) сегодня возглавляют Мальдивы(392 тыс. руб.), на втором месте Куба(238 800 руб.), на третьем Шри-Ланка(213 тыс. руб.), а вот на четвертом месте — Турция(183 340 руб.), которая вытеснила на пятое место Таиланд(175 800 руб.)

    Ещё раз подчеркнём, это — чек за одного. Причем, согласно той же статистике АТОР, в Египте или в Эмиратах за меньшие деньги(чуть более 150 тысяч руб.) могут отдохнуть двое.

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    Комментарии 4

    Гость03 Авг 2023 в 01:07
    А в комо сейчас красота.
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