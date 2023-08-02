Запчасти Nissan станут учебным пособием. «АвтоВАЗ» подарит нераспроданное наследство завода вузам и техникумам

Компания «АвтоВАЗ», в собственность которой ранее перешел бывший завод Nissan в Петербурге, подарит часть не востребованных на вторичном рынке автомобильных компонентов профильным высшим и среднеспециальным учебным заведениям, а также центрам дополнительного образования. Передача автозапчастей на общую сумму более 15 млн рублей уже началась, сообщила компания 2 августа по итогам совещания регионального отделения Союза машиностроителей.
Среди них двигатели, КПП, фары и фонари, рулевые колонки, раздаточные коробки, дифференциалы.
Завод Nissan перешел в собственность «АвтоВАЗа» в начале 2023 года. В конце июня на предприятии, получившем название «ЛАДА Санкт-Петербург», начали собирать Lada X-cross 5, которые представляют собой адаптированную для российского рынка китайскую FAW Bestune T77.
В сентябре 2023 года «АвтоВАЗ» откроет в Санкт-Петербурге филиал своего научно-технического центра, отмечает компания.