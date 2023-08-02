В Москве суд отправил на принудительное лечение мужчину, столкнувшего подростка под поезд в метро

Мужчина, столкнувший подростка под поезд в московском метро, пройдет принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Дорогомиловский районный суд установил, что он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, сообщает 2 августа прокуратура столицы.



Вечером 9 марта 61-летний мужчина толкнул под поезд метро на станции «Киевская» 15-летнего подростка. Позже он рассказал, что осознавал возможность гибели мальчика, однако не понимает смысла своего поступка. К счастью, юноша во время падения сгруппировался, и падение закончилось без травм.

