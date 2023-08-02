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    В Москве суд отправил на принудительное лечение мужчину, столкнувшего подростка под поезд в метро

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    Мужчина, столкнувший подростка под поезд в московском метро, пройдет принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Дорогомиловский районный суд установил, что он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, сообщает 2 августа прокуратура столицы.

    Вечером 9 марта 61-летний мужчина толкнул под поезд метро на станции «Киевская» 15-летнего подростка. Позже он рассказал, что осознавал возможность гибели мальчика, однако не понимает смысла своего поступка. К счастью, юноша во время падения сгруппировался, и падение закончилось без травм.

    По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

    По решению суда мужчина направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в специализированном стационаре.

    Постановление суда в законную силу не вступило.

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