Мигранты из Нигерии две недели прятались под кормой корабля, чтобы сбежать в Европу. Но оказались в Бразилии

Четверо мигрантов из Нигерии надеялись добраться до Европы, а в итоге за две недели пересекли Атлантику и оказались в Бразилии. Всё бы ничего, но всё это время они находились под кормой корабля на рулевой системе, пишет 1 августа Reuters.
На десятый день у мужчин закончилась еда и пресная вода. Еще четыре дня они пили соленую морскую воду. Их спасла бразильская федеральная полиция в юго-восточном порту Витории.
В итоге двое мужчин попросили отправить их обратно в Нигерию, еще двое подали прошение на предоставление убежища в Бразилии. На опасное путешествие в океане протяженностью в 5,6 тыс. километров их подтолкнули экономические трудности, политическая нестабильность и преступность.
«Меня трясло, так страшно. Но я здесь», — рассказал 38-летний Сэнкгод Опемипо Мэтью Йейе.
Автор: видеосюжет / CGTN America / YouTube
Другой беженец по фамилии Пятница рассказал, что после того как корабль тронулся, они вчетвером приложили все усилия, чтобы их не обнаружила команда корабля.
«Может быть, если бы они поймали нас, они бросили бы нас в воду. Поэтому мы научились жить в тишине», — сказал он.
Это не первый случай, когда мигранты из Нигерии пытаются сбежать из страны на рулевом устройстве судна. В ноябре 2022 года таким образом на Канарских островах оказались трое беженцев. Их путешествие заняло чуть меньше времени — 11 дней.