Мигранты из Нигерии две недели прятались под кормой корабля, чтобы сбежать в Европу. Но оказались в Бразилии

Четверо мигрантов из Нигерии надеялись добраться до Европы, а в итоге за две недели пересекли Атлантику и оказались в Бразилии. Всё бы ничего, но всё это время они находились под кормой корабля на рулевой системе, пишет 1 августа Reuters.



На десятый день у мужчин закончилась еда и пресная вода. Еще четыре дня они пили соленую морскую воду. Их спасла бразильская федеральная полиция в юго-восточном порту Витории.

В итоге двое мужчин попросили отправить их обратно в Нигерию, еще двое подали прошение на предоставление убежища в Бразилии. На опасное путешествие в океане протяженностью в 5,6 тыс. километров их подтолкнули экономические трудности, политическая нестабильность и преступность.