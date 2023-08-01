В Петербурге умер композитор Александр Колкер

Знаменитый композитор Александр Колкер умер 1 августа в Санкт-Петербурге, сообщили в Союзе композиторов города. О месте и времени прощания будет объявлено позднее.
«С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер», — говорится в сообщении.
28 июля Александр Колкер отметил свое 90-летие. В разные годы с ним работали Мария Пахоменко, Михаил Боярский, Эдуард Хиль и Людмила Сенчина. Его песни «Стоят девчонки», «Ночной трамвай» и «Карелия» навсегда останутся в сердцах миллионов россиян. Он написал музыку для фильмов «Трое в лодке, не считая собаки», «Хроника пикирующего бомбардировщика» и «Свадьба Кречинского».
В 1968 году Колкер стал лауреатом премии Ленинского комсомола, а в 1981 — заслуженным деятелем искусств РСФСР