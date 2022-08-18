«Из врагов у меня только дочь». Как пытались убить композитора Колкера

Иван Худяков в зале суда Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Суд в Петербурге начал слушать дело о покушении на убийство композитора Александра Колкера. Так вышло, что жизни его чуть не лишило собственное прошлое, но руками поклонника супруги.

За решеткой в зале суда высокий, худой мужчина. Ивану Худякову 47 лет, родом он с Сахалина. Есть ребенок, работал фитнес-мастером, кладовщиком. Утром 20 февраля 2022 года он приехал на набережную Черной речки — к дому, где живет заслуженный деятель искусств, композитор Александр Колкер.



Как рассказал следователям композитор, около 10 утра в тот день он пошел в магазин за продуктами. Приставшего к нему незнакомца заметил почти сразу, он держался примерно в двух метрах за спиной Колкера. Незнакомец заговорил, похвалил книгу, написанную композитором, показал свою осведомленность о семейных проблемах Колкера. Автор множества знаменитых хитов СССР с ним в диалог не вступал. У магазина мужчина вежливо открыл ему дверь, тоже зашел внутрь, но среди полок Колкер его не видел.



Вновь они встретились возле дома, на этот раз Худяков не произнес ни слова — зашел за композитором в парадную, затем в лифт и не отреагировал на просьбу выйти из кабины. Как только двери закрылись, Худяков ладонью закрыл композитору нос, надавил на горло, а потом достал икеевский нож. 89-летний Колкер смог закрыться руками так, что серьезных травм не получил, только несколько порезов на руках и лице. «Я очень испугался», — рассказал композитор.



Лифт остановился, Худяков выбежал под крики о помощи. Его нашли в хостеле на следующий день, нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения.



Автор: пресс-служба МВД РФ

Это не первый случай, когда на композитора напали в этом же лифте. В марте 2012 года грабитель зашел за ним в кабину, навалился и вытащил из кармана 6 тысяч рублей. История описывалась в СМИ, отрывок есть и в статье о Колкере на «Википедии».

Композитор, а вместе с ним и следствие считают, что Худяков намеревался убить Колкера. Подсудимый признает вину только частично. Что до мотивов, то на преступление Худякова толкнули несколько публикаций в СМИ. Дочь Колкера Наталья в 2013 году рассказала, что он якобы систематически бил ее мать — красавицу, певицу, народную артистку Марию Пахоменко. Историю публиковала «Комсомольская правда», Первый канал, НТВ — по крайней мере к этим СМИ Колкер обращался с иском о защите чести и достоинства. Суд он проиграл, материалы остались на просторах Интернета, множились на других сайтах. Худяков, судя по его странице в соцсетях, интересовался творчеством Пахоменко примерно за год до нападения.



Композитор на заседание не пришел, поэтому были зачитаны его показания. Кроме описания нападения, Колкер обрисовал свое видение семейной драмы.

Его супруга заболела в 2011 году. До этого, по словам композитора, у него были хорошие отношения с дочерью, семья жила мирно. Вся недвижимость, а это несколько квартир в Петербурге и земля в Эстонии, в тот же год по дарственной была отписана Наталье, у самого Колкера на сегодняшний день за душой ничего, кроме музыки. Ссоры начались с появлением ухажера у дочери. Колкер убежден, что он «профессиональный брачный аферист».



Вскоре после того, как Мария Пахоменко заболела, Наталья забрала ее в свою квартиру, по тому же адресу на набережной Черной речки. Композитор рассказывает, что его к жене не пускали, а незадолго до смерти артистки из уст «брачного афериста» он услышал: «Ты свою жену больше никогда не увидишь». Колкер утверждает, что его дочери была невыгодна жизнь матери — якобы Мария намеревалась договор дарения аннулировать.

С Натальей он не виделся примерно с тех пор, как из его дома пропали все нотные материалы за десятилетия композиторского труда. Он утверждает, что в отношении дочери было возбуждено дело, она уехала из страны и живет вроде бы в Праге. Несколько раз они судились — Колкер, помимо попытки защитить честь и достоинство, пытался вернуть в собственность жилье. Наталья, по словам композитора, намеревалась признать его недееспособным — по его убеждению, ради перехода к ней авторских прав на его музыку. «У меня нет врагов, кроме дочери», — заключил композитор.



Наталья, судя по ее странице и странице «афериста», действительно часто бывает в Праге. Об отце она не упоминает, о матери пишет регулярно — как минимум в каждый ее день рождения.

Александр Колкер живет один. Из собеседников у него соседка, живущий в Зеленогорске друг и внучка, поговорить с которой он может только по телефону.

В 2022 году на канале «Культура» вышел документальный фильм, посвященный Марии Пахоменко. Он почти полностью построен на воспоминаниях Колкера.

Народную любовь Марии принесли песни, написанные на музыку Колкера: «Стоят девчонки», «Качает, качает», «Утоли мои печали» и десятки других. Композитор писал для Эдуарда Хиля, Михаила Боярского, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева.



Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

