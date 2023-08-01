Приложение Тинькофф банка пропало из Google Play

Приложение Тинькофф банка было удалено из Google Play, заметили пользователи сервиса 1 августа 2023 года. Скачанные ранее приложения продолжают работать на устройствах Android.
В телеграм-канале банка сообщили, что приложение исчезло из-за ограничений Google. Ранее установленные на устройства приложения продолжают работу.
Новым клиентам в Тинькофф советуют обращаться за консультациями о доступе к дистанционному обслуживанию к представителям банка. Также приложения можно установить через альтернативные магазины — RuStore, Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery или со страницы на сайте банка.
20 июля 2023 года Тинькофф банк попал под санкции США и Канады. После этого выпущенные банком карты платежной системы UnionPay перестали работать за границей. Ранее приложения Тинькофф также были удалены из магазина приложений для устройств компании Apple App Store.