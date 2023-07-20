И далее по списку. США, Канада и ЕС ввели новые масштабные санкции против РФ

Канада, похоже, решила не отставать и ввела санкции против Ивана Охлобыстина, Никиты Михалкова, Филиппа Киркорова, Тимати, Иосифа Пригожина и певицы Валерии.

Минфин США расширил санкционный список против России, сообщает 20 июля ТАСС. В перечень внесены 95 юридических лиц и 14 морских судов. Новое расширение санкций затронуло НИИ, предприятия ОПК, банки, частные компании. Санкции ввели против заместителей министров, Алексея Кудрина, АО «Курганприбор», Климовского патронного завода, Центра лазерных систем и комплексов «Астрофизика».

А ещё — против платежной системы «Мир» и банка «Тинькофф». Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении МИД Канады. В канадский список попали ещё глава Минкультуры РФ Ольга Любимова и главы Минобрнауки Валерий Фальков.



Также канадские власти ввели ограничения против операторов «Мегафон», МТС, «Теле2» и «Билайн».

