И далее по списку. США, Канада и ЕС ввели новые масштабные санкции против РФ

Минфин США расширил санкционный список против России, сообщает 20 июля ТАСС. В перечень внесены 95 юридических лиц и 14 морских судов. Новое расширение санкций затронуло НИИ, предприятия ОПК, банки, частные компании. Санкции ввели против заместителей министров, Алексея Кудрина, АО «Курганприбор», Климовского патронного завода, Центра лазерных систем и комплексов «Астрофизика».
Канада, похоже, решила не отставать и ввела санкции против Ивана Охлобыстина, Никиты Михалкова, Филиппа Киркорова, Тимати, Иосифа Пригожина и певицы Валерии.
А ещё — против платежной системы «Мир» и банка «Тинькофф». Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении МИД Канады. В канадский список попали ещё глава Минкультуры РФ Ольга Любимова и главы Минобрнауки Валерий Фальков.
Также канадские власти ввели ограничения против операторов «Мегафон», МТС, «Теле2» и «Билайн».
Евросоюз на этом фоне выглядит почти доброжелательно. Сообщается, что 20 июля ЕС внес в санкционный список «всего» 12 физлиц и 5 организаций из РФ по обвинениям «в нарушении прав человека». Как передаёт РИА Новости, это представители мэрии Москвы, директор ФСИН России Аркадий Гостев, руководство исправительной колонии №6, где содержится Алексей Навальный, а также Департамент информационных технологий по городу Москве, ГУВД по городу Москве и АО «Электронная Москва».