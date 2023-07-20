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    И далее по списку. США, Канада и ЕС ввели новые масштабные санкции против РФ

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    5 комментариев

    Минфин США расширил санкционный список против России, сообщает 20 июля ТАСС. В перечень внесены 95 юридических лиц и 14 морских судов. Новое расширение санкций затронуло НИИ, предприятия ОПК, банки, частные компании. Санкции ввели против заместителей министров, Алексея Кудрина, АО «Курганприбор», Климовского патронного завода, Центра лазерных систем и комплексов «Астрофизика».

    Канада, похоже, решила не отставать и ввела санкции против Ивана Охлобыстина, Никиты Михалкова, Филиппа Киркорова, Тимати, Иосифа Пригожина и певицы Валерии.

    А ещё — против платежной системы «Мир» и банка «Тинькофф». Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении МИД Канады. В канадский список попали ещё глава Минкультуры РФ Ольга Любимова и главы Минобрнауки Валерий Фальков.

    Также канадские власти ввели ограничения против операторов «Мегафон», МТС, «Теле2» и «Билайн».

    Евросоюз на этом фоне выглядит почти доброжелательно. Сообщается, что 20 июля ЕС внес в санкционный список «всего» 12 физлиц и 5 организаций из РФ по обвинениям «в нарушении прав человека». Как передаёт РИА Новости, это представители мэрии Москвы, директор ФСИН России Аркадий Гостев, руководство исправительной колонии №6, где содержится Алексей Навальный, а также Департамент информационных технологий по городу Москве, ГУВД по городу Москве и АО «Электронная Москва».

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    Санкции
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    Комментарии 5

    Отец Родной20 Июл 2023 в 18:19
    Срочно! Всем иосифам менять фамилию!
    +1−0
    Гость20 Июл 2023 в 18:18
    🤣🤕🙈
    +0−0
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