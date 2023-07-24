И чем теперь платить за границей? От UnionPay до зарубежных карточек

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Китайская система UnionPay постепенно исчезает из России, а банки ближайшего зарубежья все внимательнее присматриваются к клиентам-россиянам и выдвигают всё новые требования. «Фонтанка» собрала все оставшиеся варианты расплачиваться за рубежом карточкой.



«Тинькофф Банк» и «Солидарность», два эмитента китайских карт UnionPay в России, в июле попали в американский список SDN. Это самые жёсткие санкции, после которых отключение было неминуемым. И «Тинькофф» и «Солидарность» в день обнародования решения срочно обратились к клиентам, которые находились за границей, с рекомендацией как можно быстрее снять наличные. Те, кто не успел, уже на следующей день писали из Италии и Таиланда, что карточки превратились в бесполезный пластик — в местах, где раньше они проходили 100%, теперь лишь отказы. Так что это действительно конец.



В сообществе UnionPay в Telegram подписчики делятся сообщениями о возврате средств за выпущенные для поездок за границу карты UnionPay. «Тинькофф Банк», судя по скриншотам переписки, деньги некоторым возвращает, а вот «Солидарность» нет. Но приятный возврат 1000 рублей не снимает вопроса: а чем же теперь платить за границей?



Во-первых, из банков, которые продолжают работать с UnionPay и не находятся в списке SDN, еще есть выбор. В последние месяцы их число неуклонно сокращается, и сейчас в России осталось только шесть банков, карты UnionPay которых работают за границей. У ВБРР выпуск дебетовой карты стоит 6 тысяч рублей. Получить карту Газпромбанка, Россельхозбанка и Почта Банка обойдется примерно в 5 тысяч рублей. У «Русского Стандарта» и Примсоцбанка — 2,5–3 тысячи.



Пользователи UnionPay в самом большом неофициальном сообществе в Telegram https://t.me/unionpayru выделили «могучую двойку». У «Русского Стандарта» есть и дебетовая, и кредитная карты, есть кредитный BIN, с которым, по ощущениям клиентов, проходимость карты выше. Из минусов — карты только в рублях, биржи для покупки валюты нет, конвертация идет через юань и платить телефоном нельзя — нет поддержки Huawei Pay. У Газпромбанка есть кредитные и дебетовые карты в рублях и юанях — именные и неименные. Бесплатное обслуживание и оплата только за выпуск, и есть целых две биржи и возможность подключить Huawei Pay. Но в любом случае рекомендуется оформлять карты нескольких банков не под санкциями, чтобы иметь «запасной аэродром». Обе карты можно заказать онлайн.



Что касается функционала UnionPay, то довольно быстро стало понятно: заявление на сайте UnionPay о 181 поддерживаемой стране — это скорее маркетинговый ход. В некоторых китайский пластик может принимать, например, лишь один магазин. В Дубае получится расплатиться практически везде, в Италии — в туристических местах, но в целом в Европе, США, Великобритании и мире чаще всего удастся в лучшем случае просто снимать деньги в некоторых банкоматах. В каких именно — загадка, кажется, и для банков, и для самой китайской системы. Никакого официального полного перечня нет. Пытливые россияне сами составили себе обновляемый список работающих банкоматов и магазинов в большинстве стран мира — от Германии и Испании до Индии и Японии. Он здесь.



С онлайн-оплатой всё еще грустнее. На Booking.com китайская карточка точно не пройдет, но можно купить за евро или доллары билеты на сайте Turkish Airlines, Pegasus, Airasia и даже Lufthansa, а через китайский сервис Trip.com и у других авиакомпаний. Также через него можно купить билеты на поезда по Европе и Китаю и бронировать отели. В целом UnionPay так и не стала полноценной заменой ушедшим западным системам. Даже сами китайцы, к слову, ездят в Европу с MasterCard и Visa. А на родине пользуются оплатой через WeChat Pay. Так что если есть необходимость пользоваться карточкой как прежде, то придется смотреть в сторону ближайшего зарубежья и заложить на это от одного до десяти дней и деньги на дорогу.



Самое близкое к столицам место с полноценными Visa и MasterCard — Белоруссия. Там на выбор есть минимум шесть банков, которые оформляют карточки россиянам: «БНБ-банк», «Альфа-банк», «МТБанк», «Приорбанк», «Статусбанк», Zepter. Нужны белорусская сим-карта и российский паспорт. Некоторые готовы предложить даже удаленное оформление, другие же, напротив, попросят внушительный гарантийный депозит. В среднем комиссия за оформление карты около 300 белорусских рублей, или примерно 9 тысяч российских.



Оформить карту в Казахстане чуть сложнее. Здесь на выбор осталось буквально три банка — Halyk Bank, «Фридом-финанс», Kaspi. Зато везде, кроме «Фридома», карты выпускают бесплатно. Но потребуется не только местная сим-карта, но и казахстанский ИИН — индивидуальный идентификационный номер. В некоторых отделениях могут просить рабочий контракт и отказывать в оформлении нерезидентам.



В Турции нужна сим-карта, местный ИНН, а еще по закону должны спрашивать и ВНЖ, хотя, судя по туристическому форуму Винского, те, кто пройдет несколько отделений, в итоге может и найти более сговорчивых сотрудников в DenizBank, VakıfBank, Ziraat Bankası, оформление бесплатное, но часто могут попросить депозит — от 10 тысяч лир до 10 тысяч долларов.



Делают карточки россиянам и в Грузии. На выбор — Bank of Georgia, Liberty Bank, Credo, Solo, TBC Bank. Цена до 1500 рублей или даже бесплатно. Но может потребоваться трудовой договор из России, справки о движении средств и об остатках на счету, заверенные 2-НДФЛ. И в итоге могут отказать или потом внезапно закрыть счет. Впрочем, эти риски есть почти во всех странах у клиентов с российским паспортом.

Собрал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

