В Карелии убийство шести человек пытались скрыть пожаром

Подозреваемые в убийстве шести человек задержаны в Карелии. Преступление пытались скрыть поджогом. Мужчинам 37 и 38 лет, оба ранее судимы. В момент задержания были пьяны, сообщает 1 августа официальный представитель МВД Ирина Волк.



Трагедия произошла в селе Деревянное Прионежского района, где при тушении пожара в частном доме нашли тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти.

