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    В Карелии убийство шести человек пытались скрыть пожаром

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    Подозреваемые в убийстве шести человек задержаны в Карелии. Преступление пытались скрыть поджогом. Мужчинам 37 и 38 лет, оба ранее судимы. В момент задержания были пьяны, сообщает 1 августа официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Трагедия произошла в селе Деревянное Прионежского района, где при тушении пожара в частном доме нашли тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти.

    Следственный комитет России

    На место выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. Во время работы они заметили дым, поднимающийся над домом по соседству. Второй пожар также потушили, а внутри нашли тела еще четверых граждан с ножевыми ранениями. Вероятно, злоумышленники пытались скрыть следы преступления путём поджога.

    Личности погибших устанавливаются. По предварительной версии, причиной произошедшего стал давний конфликт на бытовой почве.

    Следственный комитет Карелии добавляет, что по факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых.

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