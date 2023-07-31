В БРИКС официально захотела южноамериканская республика

Боливия хочет присоединиться к группе стран БРИКС, в которую сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, заявил глава МИД южноамериканской республики Рохелио Майта.



Как написал Майта 31 июля в соцсетях, президент страны Луис Арсе официально уведомил о желании Боливии присоединиться к группе. «Мы стремимся к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками», — сообщил министр.

При этом потенциальными участниками БРИКС уже изъявили желание стать Индонезия и Саудовская Аравия. Президент Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи.